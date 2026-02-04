Отели Кубани подняли цены на лето на 3-5%, в Крыму - на 15-20%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Отели на курортах Краснодарского края подняли цены на лето в среднем на 3-5%, Крыма - на 15-20%, что выровняло цены в соседних регионах, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"По данным платформы для отелей TravelLine, бронирования отелей по России оживились в начале февраля после январского затишья. В первом месяце года средний показатель объема бронирований был на 2-3% ниже уровня аналогичного периода 2025 года, сейчас он соответствует его уровню с небольшими всплесками на ближайшие праздники - 23 февраля и 8 марта. Более активная динамика спроса наблюдается на курортных направлениях", - говорится в сообщении.

По данным РСТ, в среднем отели Краснодарского края демонстрируют минимальное подорожание на 3-5%, средняя цена здесь составляет 11,2 тысячи рублей за номер. На отдельных курортах картина более сложная: в Анапе, например, отели 4-5* подорожали в среднем на 4%, до 17,8 тысячи рублей за номер, а отели 3* - на 38%, до 6900 рублей.

"Но в целом местные отели оставили цены на самые востребованные летние месяцы-2026 практически на прошлогоднем уровне, а крымские - увеличили на 15-20%. В итоге соседи-конкуренты входят в сезон с одинаковыми ценами", - отмечают в объединении.

Объем раннего бронирования объектов размещения Краснодарского края в целом в феврале превышает прошлогодний на 7%. В Сочи - на 9%, а в Анапе - на 52%.

"Из других курортов Геленджик бронируется на 15% лучше, чем год назад в это же время, отели Дивноморского - на 25%, а Витязево - на 90%. В небольшом минусе - Адлер и Туапсе, снижение также наблюдается по станице Голубицкая (-41%) и Ейску (-63%)", - отмечают в РСТ.

Там напоминают, что продажи отелей Крыма в начале февраля прошлого года на фоне разлива нефти в Краснодарском крае выросли на 40%. Высокие темпы роста бронирований полуострова сохранялись в течение всего 2025 года, в том числе за счет более привлекательных, чем в Краснодарском крае, цен, однако начало 2026 года заметно слабее, хотя рост сохраняется - плюс 9% по сравнению с началом февраля год назад.

Ранее в Ассоциации туроператоров заявили, что Крым может не получить такого же роста турпотока, как в 2025 году, если повысит цены.