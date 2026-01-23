Поиск

РСТ сообщил о замедлении темпов продаж туров в Крым в ожидании решения по Анапе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - У федеральных туроператоров продажи туров в Крым сейчас опережают прошлогодний уровень, у крымских принимающих компаний - отстают от него, среди основных причин - снижение покупательной способности и ожидание решения по открытию пляжей в Анапе, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Как отметил гендиректор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин, туры в Крым продаются на 5-6% лучше, чем год назад, а цены в отелях курорта выросли по сравнению с прошлым годом на 10%.

"Несмотря на подорожание, туристы Крым покупают, так как пока он остается самым дешевым на Черном море. Если откроется Анапа, там подорожают отели, и Крым все равно будет выглядеть неплохо, ему даже цены снижать, скорее всего, не придется", - сказал он.

По словам Ромашкина, основные продажи Крыма еще впереди, в том числе и потому, что после зимних праздников люди не торопятся бронировать поездки на лето.

"Туристы, в 2025 году сменившие Анапу на Крым, сейчас заняли выжидательную позицию, но долго ждать не будут. Думаю, до середины февраля они примут решение: если Анапа не откроется, они снова выберут Крым и продажи полуострова активизируются. Традиционно спрос на крымские курорты распределяется так: 50-55% собирают Южный берег, Большая Ялта и Большая Алушта, 25% - Восточный Крым от Евпатории до Севастополя и столько же - Феодосия, Судак и Коктебель", - пояснил эксперт.

Еще одним фактором развития спроса Ромашкин назвал возможное открытие аэропортов в Анапе и Симферополе.

У туроператора "Алеан" спрос на летний Крым вырос на 25% относительно прошлого года, бронируются объекты на Южном берегу, а также в Саках и Евпатории, виден растущий интерес к Гурзуфу.

В то же время у крымской компании "Тур Этно" объем забронированных ночевок в гостиницах сейчас меньше на 40% относительно прошлого года, а выручка - на 30%.

"Как и всегда, прежде всего бронируют объекты размещения на Южном берегу Крыма. Цены на лето выросли в среднем на 15%. Судя по темпам бронирования, предполагаем возможность снижения цен после майских праздников - если сегодняшняя тенденция сохранится. Второй вариант - продление акций раннего бронирования. В целом наши продажи сильно зависят от ценовой политики отельеров Краснодарского края и ситуации в Анапе: если ее не откроют, бронирования Крыма активизируются", - сообщил директор компании Андрей Пылов.

Как рассказал соучредитель группы компаний "Кандагар" Борис Зелинский, акция раннего бронирования в этом году идет хуже, чем в прошлом, примерно на 25-30%. Эксперт связывает падение, прежде всего, со снижением покупательной способности потенциальных туристов.

Гендиректор компании "Росюгкурорт" Валерий Сычев считает, что глубина продаж туров в Крым в этом году не будет высокой.

"Пока мы интереса к Крыму не чувствуем. Скорее всего, так продлится до конца февраля, а потом спрос может раскачаться. Думаю, люди будут принимать решение непосредственно перед поездкой", - заключил эксперт.

