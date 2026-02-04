Chevron и Power International помогут Сирии в разработке первого месторождения на шельфе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Syrian Petroleum Company подписала меморандум о взаимопонимании с американской Chevron International и катарской Power International Holding о разработке первого в стране морского нефтегазового месторождения, передает агентство SANA и назвает это первым формальным шагом Сирии к разведке морских месторождений.

Меморандум охватывает сотрудничество в области разведки и разработки нефтегазовых ресурсов на шельфе в территориальных водах Сирии, а также поддержку инвестиций и развитие энергетического сектора в целом.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), нефтегазовая инфраструктура Сирии значительно пострадала в ходе вооруженного конфликта. До 2011 года страна производила около 400 тысяч б/с нефти и экспортировала углеводороды, но в последние годы объемы добычи сократились более чем в 10 раз. Сирия остается импортозависимой по большинству видов топлива.