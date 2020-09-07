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РФ и Сирия обсудили восстановление объектов инфраструктуры и добычи на шельфе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Новое соглашение между Россией и Сирией предполагает восстановление порядка 40 объектов инфраструктуры Сирии, связанных, в частности, с энергетикой и добычей углеводородов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе брифинга по итогам переговоров в Дамаске.

"Новое соглашение, которое мы прорабатываем, имеет целью восстановление около 40 объектов, в том числе и энергетической инфраструктуры. В частности, это каскад гидроэлектростанций, которые в свое время были построены еще советскими специалистами, и возобновление добычи шельфовых месторождений. Соглашение с одним из операторов уже подписано и ждет ратификации", - сказал он.

Вице-премьер с сожалением констатировал, что основные нефтяные месторождения Сирии не контролируются законным правительством страны и это не позволяет восстановить добычу и торговлю углеводородами. "Парадокс, что Сирия - страна, которая традиционно серьезную статью доходов имела от экспорта углеводородов и твердых сортов пшеницы, сегодня вынуждена импортировать эту продукцию для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность своего населения", - отметил Борисов.

"Основная причина - это, конечно, деструктивная позиция Соединенных Штатов и курдов, которые практически пользуются плодами законного правительства, не идут на контакты и не отдают законному правительству контроль тех месторождений, которые принадлежат Сирии", - добавил он.

Ранее Борисов сообщал, что Россия рассчитывает в декабре подписать соглашение с Сирией, определяющее на ближайшее время взаимоотношения двух стран во всех сферах. По его словам, новый вариант этого соглашения был направлен сирийской стороне еще в июле. Также Россия и Сирия собираются актуализировать "дорожную карту" по восстановлению энергетической инфраструктуры республики.

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