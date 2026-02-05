Швеция выделит Украине 1 млрд крон на энергоснабжение

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Швеции решило безотлагательно выделить Украине 1 миллиард шведских крон (более $110 млн) на энергетическую поддержку в 2026 году, сообщает портал телевидения SVT.

"Шведская помощь сразу же будет направлена на электростанции, обогреватели и запчасти, которые необходимы для восстановления энергоснабжения Украины", - заявил министр по развитию и внешней торговле Бенджамин Доус.

На следующей неделе ожидается снижение температуры до минус 25 градусов в таких городах, как Киев и Харьков.