Трамп сказал, что попросил Путина отказаться от ударов по Киеву на неделю

Фото: AP/TASS

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что он призывал российского коллегу Владимира Путина на неделю остановить удары по Киеву из-за сильных морозов.

Как сказал Трамп на заседании кабмина, он лично попросил Путина "не наносить удары по Киеву, по городам и населенным пунктам в течение недели".

"И он согласился на это. И я могу сказать вам, это было очень приятно", - продолжил американский президент.

По словам Трампа, многие не советовали ему прибегать к такой просьбе, не веря в ее осуществимость, но согласия удалось достичь.