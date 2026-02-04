Трамп заявил, что Путин сдержал обещание о приостановке ударов по украинским городам

Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин сдержал свое слово и в течение недели РФ не наносила ударов по городам Украины.

"Он согласился, он сдержал свое слово", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

По словам президента США, даже одна неделя без таких ударов - это достижение, ведь "сейчас там очень, очень холодно".

Трамп отметил, что пауза в ударах по некоторым объектам на Украине, как и было оговорено, завершилась 1 февраля.

28 января на заседании кабмина Трамп заявил, что лично попросил Путина "не наносить удары по Киеву, по городам и населенным пунктам в течение недели" из-за сильных морозов. По словам президента США, многие не советовали ему прибегать к такой просьбе, не веря в ее осуществимость, но согласия удалось достичь.