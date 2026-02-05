Поиск

Россия в 2025 году увеличила экспорт химпродукции в Индию в 1,7 раза

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Объем поставок продукции российского химпрома в Индию в 2025 году увеличился на 66,2%, сообщил Минпромторг.

"Основой российского экспорта в этом объеме являются минеральные удобрения - они составляют 90% поставок. Также пользуются спросом резинотехнические изделия и продукция органической химии, изделия из пластмасс и продукция неорганической химии", - говорится в сообщении.

В 2025 году взаимный "химический" товарооборот России и Индии составил $3,266 млрд, что на 35,6% больше, чем годом ранее.

3-6 февраля в Индии проходит Международная выставка химической промышленности ChemTECH World Expo 2026. В ней принимает участие российская делегация во главе с замдиректора департамента химической промышленности Минпромторга Алексеем Артемьевым. Представители российского бизнеса провели более 200 двусторонних встреч с индийскими партнерами, 15 компаний представили свою продукцию на национальном стенде России.

В 2024 году общий товарооборот между Россией и Индией составил около $64-65 млрд, по итогам 2025 года ожидалось сохранение показателя примерно на том же уровне.

