ЕЦБ ожидаемо сохранил ставки на прежних уровнях

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал менять основные процентные ставки по итогам заседания, завершившегося в четверг.

Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам оставлена на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Ставки удерживаются на этих уровнях с июля.

"Обновленные прогнозы ЕЦБ показывают, что инфляция в еврозоне должна стабилизироваться на целевом уровне в 2% в среднесрочной перспективе, - говорится в заявлении регулятора. - Экономика остается устойчивой в сложной глобальной среде. Низкая безработица, постепенное наращивание государственных расходов на оборону и инфраструктуру, а также поддержка за счет прошлого снижения процентных ставок, способствуют экономическому росту".

В то же время перспективы экономики еврозоны остаются неопределенными прежде всего из-за сохраняющейся глобальной торговой и геополитической напряженности, отмечает ЕЦБ.

"Совет управляющих твердо намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2% в среднесрочной перспективе, - говорится в сообщении. При определении курса денежно-кредитной политики ЕЦБ будет учитывать поступающие статданные и принимать решения на каждом заседании отдельно.

Дальнейшие решения регулятора в отношении процентных ставок будут основываться в том числе на прогнозах для инфляции и связанных с ними рисках. ЕЦБ готов корректировать все имеющиеся у него инструменты для того, чтобы инфляция стабилизировалась у целевого уровня.

Портфель бумаг, приобретенных ЕЦБ в рамках двух программ выкупа активов (PEPP и APP), сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг, говорится в пресс-релизе.

Курс евро в паре с долларом по данным на 16:28 по московскому времени в четверг составляет $1,1803 по сравнению с $1,1809 на закрытие предыдущей сессии.

Европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 теряет 0,7%.

Пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания начнется в 16:45 по московскому времени.