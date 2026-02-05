Поиск

Лагард предупредила о возможном замедлении инфляции ниже цели из-за укрепления евро

Политическая нестабильность в мире усиливает неопределенность прогнозов по инфляции

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Укрепление евро к доллару США может привести к дальнейшему замедлению инфляции в еврозоне, опустить ее еще ниже целевого уровня, заявила на пресс-конференции президент Европейского центробанка Кристин Лагард.

"Прогноз для инфляции остается более неопределенным, чем обычно - из-за нестабильной глобальной политической среды", - сказала она.

По предварительным данным статистического управления Евросоюза Eurostat, инфляция в еврозоне в январе замедлилась до 1,7% в годовом выражении - минимума с сентября 2024 года. Целевой показатель составляет 2%.

По словам Лагард, руководство ЕЦБ на заседании по ставке обсуждало вопрос обменных курсов, и их динамика с конца 2025 года включена в базовые прогнозы регулятора.

"Мы не устанавливаем целевых показателей для обменного курса", - сказала она, отметив, что он "является важным для перспектив инфляции и экономического роста".

Курс евро к доллару вырос почти на 14% за последний год.

Лагард дала понять, что не ожидает чрезмерного спада инфляции в еврозоне. Она подчеркнула, что ЕЦБ ждет стабилизации показателя на целевом уровне в среднесрочной перспективе, отметив сохранение темпов роста потребительских цен в сфере услуг выше 3%.

По ее словам, ЕЦБ находится "в хорошем положении" в плане денежно-кредитной политики, и "инфляция находится в хорошем положении". Лагард подчеркнула, что совет управляющих ЕЦБ единогласно принял решение о сохранении ставок на прежних уровнях в четверг.

Она также одобрила выдвижение Кевина Уорша на пост следующего председателя Федеральной резервной системы США, отметив, что знает его "очень долгое время". "Я очень приветствую его назначение", - сказала глава ЕЦБ.

К 17:45 по Москве курс евро к доллару составлял $1,1814 по сравнению с $1,1809 на закрытие предыдущей сессии.

ЕЦБ Евросоюз Кристин Лагард США Eurostat еврозона ФРС
