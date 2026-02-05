ЦБ проанализирует качество ипотечных кредитов по льготным программам

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Банк России в феврале-апреле проведет анализ качества ипотечных кредитов, выданных в рамках льготных программ, сообщает сайт ЦБ. Такое дополнение регулятор внес в программу обследований на первое полугодие 2026 года.

"Обследование проводится с целью анализа кредитного качества ипотечных кредитов банков в разрезе типов льготных ипотечных программ для выявления причин ухудшения качества ипотечных кредитов и оценки системных кредитных рисков за I квартал 2026 года", - объяснил ЦБ.

Участниками обследования станут крупнейшие банки на рынке ипотеки: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", Россельхозбанк, Совкомбанк, ПСБ.

За 2025 год ипотечный портфель российских банков вырос на 9% (+10,9% в 2024 году). При этом выдачи составили 4,5 трлн рублей, из них на кредиты с господдержкой пришлось 82% от объема выданных ссуд (3,6 трлн рублей).

ЦБ отмечал, что качество ипотечного портфеля в 2025 году ухудшилось из-за вызревания кредитов, выданных во втором полугодии 2023 года и в 2024 году в рамках массовой "Льготной ипотеки", но остается приемлемым с учетом резервов. Доля проблемных кредитов на начало 2026 года составила 1,7% против 1% на начало 2025 года и 0,7% на начало 2024 года. С третьего квартала 2025 года ЦБ ограничил рискованные выдачи ипотеки, введя макропруденциальные лимиты в этом сегменте кредитования.