Корпорация RTX планирует ускорить производство крылатых ракет "Томагавк" для Пентагона

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Военно-промышленная корпорация RTX объявила о планах нарастить темпы производства крылатых ракет Tomahawk и других ракетных систем в рамках соглашений с Пентагоном, сообщило в четверг издание Defense News.

Согласно контрактам, заключенным с Минобороны США, корпорация ускорит ежегодные поставки высокоточного оружия в четыре раза по сравнению с нынешними темпами. Помимо производства 1000 крылатых ракет Tomahawk для ВМС США, это также коснется примерно 1900 усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности и около 500 ракет противоракетной обороны SM-6.

Ожидается также увеличение производства противоракетных комплексов SM-3 IIA и SM-3 IB.

RTX заявила, что в 2026 году планирует увеличить инвестиции в модернизацию предприятий по производству ракетного вооружения на $500 млн.