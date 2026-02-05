Поиск

Американская REalloys и AltynGroup Kazakhstan будут сотрудничать по редкоземельным металлам

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американская REalloys Inc подписала несколько соглашений сроком на десять лет с AltynGroup Kazakhstan о стратегическом партнерстве в сфере редкоземельных элементов, сообщает издание Mining Technology.

По его информации, соглашения предусматривают поставки редкоземельных элементов из казахстанских месторождений для предприятий REalloys в Северной Америке.

В рамках партнерства стороны намерены сотрудничать в разведке и разработке месторождений редкоземельных металлов в Казахстане. Ключевым объектом в соглашениях обозначен проект "Кокбулак" компании AltynGroup в Карагандинской и Костанайской областях. Запасы железной руды на проекте превышают 350 млн тонн, при этом из отходов обогащения получаются концентраты, содержащие редкоземельные элементы.

По информации издания, поставки редкоземельных элементов запланированы на 2027 год.

"Казахстан обладает одними из крупнейших в мире месторождений редкоземельных элементов, и стратегическое сотрудничество в этой сфере является приоритетным", - прокомментировал гендиректор REalloys Леонард Стернхайм.

REalloys Inc. - американская компания, специализирующаяся на редкоземельных элементах и материалах для производства высокопроизводительных магнитов.

AltynGroup Kazakhstan - частная казахстанская горнодобывающая группа, работающая в сфере разведки и разработки месторождений полезных ископаемых, включая стратегические и редкоземельные металлы.

