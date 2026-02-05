Глава Shell спрогнозировал ежегодный рост спроса на нефть на 1 млн б/с

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в ближайшем будущем будет расти примерно на 1 млн баррелей в сутки в год, заявил глава Shell Ваэль Саван на пресс-конференции для инвесторов.

При этом, добавил он, ежегодно из-за истощения месторождений предложение сокращается на 5%, то есть нужно возмещать порядка 6 млн б/с добычи каждый год.

Глава Shell заметил, что краткосрочные опасения по поводу переизбытка предложения смягчаются геополитическими рисками, в частности, что касается Венесуэлы и Ирана, и это помогает сбалансировать цены.

Он подчеркнул, что необходимость добычи на вновь открытых рынках рассматривается как необходимая мера для удовлетворения мирового спроса, а не как негативный фактор переизбытка предложения.

По слова Савана, в частности, компания изучает возможности добычи в таких странах, как Кувейт, Ливия, Ирак, а также в газовом секторе Венесуэлы.