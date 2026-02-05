Brent подешевела до $67,51 за баррель

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти укорили снижение на торгах в четверг, рынок надеется, что переговоры США и Ирана позволят избежать эскалации напряженности в регионе.

К 18:30 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,95 (2,81%) до $67,51 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $2,02 (3,1%), до $63,12 за баррель.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с США по иранской ядерной программе пройдут 6 февраля в Омане. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что переговоры США и Ирана, запланированные на пятницу, могут не состояться, так как Вашингтон отказался менять место их проведения с Турции на Оман. Это привело к росту цен на нефть более чем на 3% в среду.

"В настоящее время мы видим некоторый избыток предложения на нефтяном рынке, однако влияние этого фактора уравновешивается значительной неопределенностью, связанной с геополитическими проблемами", - заявил Bloomberg TV главный исполнительный директор Shell Ваэль Саван.