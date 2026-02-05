Индексы МосБиржи и РТС снизились в пределах 1,4%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг ускорил снижение в отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию, а также на данных Росстата об ускорении инфляции и ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют металлы, нефть Brent упала к $67 за баррель после роста накануне к $70).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 1,4% до 2737,13 пункта (минимум сессии - 2720,7 пункта), индекс РТС снизился на 1% до 1126,36 пункта; лидировали в снижении акции Совкомбанка (-3,3%), "Группы компаний ПИК" (-3,2%), "НЛМК" (-2,7%), "ММК" (-2,7%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 6 февраля, составил 76,5523 рубля (-35,79 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-2,6%), "Норникеля" (-2,5%), "Русала" (-2,5%), ПАО "Группа Позитив" (-2,4%), банка "Санкт-Петербург" (-2,4%), "Полюса" (-2,3%), "Северстали" (-2,1%), АФК "Система" (-2,1%), "ДОМ.РФ" (-2%), "МТС" (-1,9%), "ВК" (-1,9%), ВТБ (-1,8%), "Яндекса" (-1,8%), "АЛРОСА" (-1,6%), "Московской биржи" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), "Газпрома" (-1,5%), "Т-Технологии" (-1,2%), Сбербанка (-1,1% и -0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -1,3% "префы"), "Хэдхантера" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%).

По данным Росстата, инфляция с 27 января по 2 февраля 2026 года составила 0,2% после 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный). Из недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 2 февраля ускорилась до 6,46% с 6,43% на 26 января (и с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что ситуация с инфляцией суммарно в ноябре, декабре и январе развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ. По его словам, изменение ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. на ближайшем заседании или последующем большого значения не имеет, важнее траектория ставки на более длинном горизонте.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что о дальнейшем прогрессе на переговорах по украинскому урегулированию вряд ли будет известно до тех пор, пока стороны не добьются реального прорыва. По его словам, США считают, что добились большого прогресса, так как за прошедший год удалось решить многие вопросы, необходимые для мирного урегулирования кризиса. При этом госсекретарь подчеркнул, что те вопросы, которые еще не решены, - самые сложные.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил в четверг, что в работе над мирным соглашением по Украине есть прогресс и хорошее движение вперед. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в четверг заявил, что для решения кризиса на Украине нужно еще немало работы, но переговоры уже дают плоды: "Сегодня делегации США, Украины и России договорились обменять 314 пленных - впервые за пять месяцев. Этого удалось достичь на переговорах, детальных и продуктивных".

Уиткофф отметил, что дискуссии продолжатся, и пообещал дальнейший прогресс в предстоящие недели.

Россия и США выразили готовность соблюдать условия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще как минимум шесть месяцев, в ходе которых будут идти переговоры о новом соглашении, сообщил журналист Axios Барак Равид.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва будет вести диалог по ДСНВ, если США конструктивно отреагирует на предложения российской стороны.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в четверг погрузился в "красную" зону, промежуточная поддержка 2750 пунктов не устояла. Переговоры в ОАЭ делегаций РФ, США и Украины завершились без ясных результатов, стороны ограничились общими словами. Недельная и годовая инфляция в РФ на 2 февраля ускорилась символически, но это тревожный звоночек за неделю до заседания ЦБ. Сырьевые товары, включая нефть и золото, снова начали дешеветь.

На рынках Китая и США сохраняется давление на акции технологических компаний. ЕЦБ, как и ожидалось, оставил основные процентные ставки без изменений. В конце недели, по данным СМИ, посланник США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи могут встретиться в Стамбуле. ЦБ РФ в пятницу опубликует "Обзор рисков финансовых рынков", большой блок данных сообщит Росстат, в том числе сведения по динамике ВВП и промпроизводства. Совет директоров "Диасофта" обсудит дивиденды, а "Группа Позитив" может опубликовать предварительные результаты отгрузок за 2025 год.

"Приближение выходных в условиях внешней неопределенности может способствовать снижению торговой активности. Прогноз по индексу МосБиржи на 6 февраля - колебания в коридоре 2700-2800 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, с начала недели сохраняется в целом нейтральный геополитический фон. Инфляционная ситуация развивается в рамках ожиданий, однако рост цен остается устойчивым, что говорит в пользу паузы в снижении ставки ЦБ - сценария, который все больше закладывается рынком. На этом фоне ухудшению настроений инвесторов способствовали сообщения о том, что девелопер "Самолет" обратился за помощью к государству с целью оптимизации финансирования группы, полагает эксперт.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" также полагают, что инвесторы несколько разочарованы отсутствием фактических новостей с переговоров по украинскому урегулированию. Данные Росстата указали на закрепление недельной инфляции на не столь высоких уровнях (за неделю цены выросли на 0,2% против 0,19% неделей ранее), но за январь цены выросли примерно на 2%, что в два раза выше, чем это было в январе 2019 года, когда состоялся прошлый этап повышения НДС.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, на мировых рынках в четверг преобладает негативный настрой: США снижаются на фоне слабой статистики по рынку труда и масштабной распродажи в технологическом секторе, что вызывает волну фиксации прибыли на других рынках. В Европе индексы также снижаются на фоне ожидаемых решений ЕЦБ и Банка Англии не менять ключевые ставки.

Давление на российский рынок усилили свежие данные Росстата об ускорении инфляции, слабая динамика внешних площадок и сырья. Годовой показатель инфляции увеличился до 6,46%, это усиливает ожидания, что Банк России на ближайшем заседании 13 февраля сохранит ставку на уровне 16%, несмотря на дискуссии о дальнейшей траектории монетарной политики. Дополнительную неопределенность рынку добавляет фактор международной политики - инвесторы не получают конкретных решений по вопросу урегулирования украинского кризиса.

Индекс МосБиржи продолжает коррекцию и удерживается ниже локальной поддержки 2750 пунктов. В условиях отсутствия позитивных новостей по геополитике вероятен тест следующих уровней поддержки - в зоне 2730 и 2700 пунктов, считает Магомедов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в четверг ускорил снижение, реагируя на ухудшение внешнего фона и отсутствие внутренних драйверов роста.

Акции застройщика "Самолет" отступили от минимумов дня после резкого падения, начавшегося накануне на фоне сообщений в СМИ об обращении компании за господдержкой в виде льготного кредита в размере 50 млрд руб. В менеджменте "Самолета" назвали подобный шаг нормальной рыночной практикой для оптимизации финансирования группы в условиях текущей жесткой денежно-кредитной политики, отмечает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС опустились к минимумам с середины января, отыгрывая ухудшение внешнего фона и отсутствие сигналов о прорыве в мирных переговорах по Украине. Текущее снижение рынка акций может поставить под вопрос актуальность краткосрочного восходящего тренда, считает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi упал на 3,9%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), проседают Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,8-1,1%) и США (индексы к 18:50 по Москве снизились на 1,2-1,6%).

Локомотивом снижения выступают акции высокотехнологичных компаний на опасениях их завышенной стоимости и масштабных затрат на ИИ-инфраструктуру.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в декабре 2025 года увеличился на 7,8% к ноябрю, сообщил Destatis. Рост оказался максимальным с декабря 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 2,2%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в еврозоне в декабре уменьшились на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал снижение на 0,2%.

Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,75% годовых, говорится в сообщении британского ЦБ. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics.

Банк Англии ожидает замедления темпов роста потребительских цен в Великобритании примерно до целевого уровня, который составляет 2%, в апреле.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) также не стал менять основные процентные ставки по итогам заседания, завершившегося в четверг. Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам оставлена на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. - до 231 тыс., сообщило Министерство труда США. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение количества заявок до 212 тыс., по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в четверг цены снижаются после сильного роста накануне вечером (цена Brent поднималась к $70 за баррель), трейдеры надеются, что переговоры США и Ирана позволят избежать эскалации напряженности в регионе.

К 18:59 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на 3,2% до $67,26 за баррель (+3,2% в среду), мартовские фьючерсы на WTI дешевуели на 3,3% до $63 за баррель (+3,1% накануне).

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что переговоры США и Ирана, запланированные на пятницу, могут не состояться, так как Вашингтон отказался менять место их проведения с Турции на Оман. Это привело к подъему цен на нефть более чем на 3% в среду.

"В настоящее время мы видим некоторый избыток предложения на нефтяном рынке, однако влияние этого фактора уравновешивается значительной неопределенностью, связанной с геополитическими проблемами", - заявил Bloomberg TV главный исполнительный директор Shell Ваэль Саван.

Ранее поддержку ценам также оказали данные Минэнерго США - запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,455 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 743 тысячи баррелей, максимальными темпами с прошлого октября.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели акции ГК "Самолет" (-9,1%, до 888,8 рубля; минимум сделок составил 845,4 рубля - уровень ноября 2025 года) после известий, что девелопер обратился к правительству с просьбой о господдержке, о чем накануне вечером сообщил РБК со ссылкой на письмо гендиректора компании Анны Акиньшиной в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

"С учетом корректировки программы льготной ипотеки для исключения невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами, просим рассмотреть в качестве меры поддержки возможность выделения компании льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей на срок до трех лет", - написала Акиньшина.

В обращении сообщается, что акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование в размере до 10 млрд рублей.

Также подешевели акции "АПРИ" (-9,2%), "ТГК-2" (-7,7%), "ТГК-1" (-7,3%), ПАО "Россети Сибирь" (-7,3%), ПАО "Пермэнергосбыт" (-7,1% и -10% "префы"), "ТГК-14" (-6,3%), ПАО "Диод" (-6,1%).

Подорожали акции ПАО "Коршуновский ГОК" (+6,7%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+6,1% и +10,1% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+3,7%), "Русагро" (+3,2%).

Выручка группы "Русагро" в IV квартале 2025 года до межсегментных элиминаций составила 156,75 млрд рублей, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщила компания. По итогам 2025 года выручка выросла на 16% и достигла 423,8 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "Диасофт" (+0,1%) на заседании 6 февраля рассмотрит вопрос о рекомендации по дивидендам по результатам прошлых лет, сообщила компания на ленте раскрытия. Также в повестку заседания входят вопросы о созыве внеочередного собрания акционеров и о финансовых (неаудированных) результатах и итогах работы группы компаний "Диасофт" за 9 месяцев 2025 финансового года (отличается на один квартал от календарного года).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 77,66 млрд рублей (из них 8,38 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 7,72 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,46 млрд рублей на акции "Газпрома").