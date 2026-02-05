Запасы газа в американских ПХГ рекордно упали из-за зимнего шторма "Ферн"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Запасы природного газа в подземных хранилищах в США на прошлой неделе сократились на рекордные 360 млрд кубических футов - до 2,46 трлн куб. футов, сообщило Министерство энергетики.

Предыдущий рекорд был установлен в январе 2018 года и составлял 359 млрд куб. футов. В среднем за последние пять лет запасы в это время снижались на 190 млрд куб. футов.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали сокращения резервов на 374 млрд куб. футов. Неделей ранее они выросли на 143 млрд куб. футов.

Общий уровень запасов теперь на 27 млрд куб. футов ниже среднего значения за пять лет для этого времени.

Спрос на топливо для теплогенерации увеличился из-за зимнего шторма "Ферн", пишет WSJ. Стихия также негативно сказалась на производстве газа.

Цена мартовских фьючерсов на газ на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) растет на 1,1% - до $3,5 за млн БТЕ, при этом после выхода отчета Минэнерго она падала до $3,33 за млн БТЕ.