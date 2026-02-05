Глава Shell заявил, что Китай и Индия предпочитают покупать СПГ по цене не выше $10 за Mbtu

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Китай и Индия, два основных драйвера роста спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в мире, не отворачиваются от этого энергоресурса, но предпочитают покупать его по цене не выше $10 за 1 Mbtu, сообщил глава Shell Ваэль Саван на телеконференции для инвесторов.

"Я не думаю, что Китай или Индия отворачиваются от СПГ, но они хотят его по правильной цене в сравнении с другими (топливными - ИФ) альтернативами, которые для них обычно - уголь", - сказал он.

По его словам, эти страны остаются позитивными в отношении СПГ, "но по определенной цене, которая ближе к $8-10, а не выше $10 за 1 Mbtu".

Он также видит сильный спрос на СПГ со стороны Европы, заполненность подземных хранилищ которой сейчас находится на уровне 40% по сравнению с 65%-й заполненностью за средний пятилетний период.

В долгосрочной перспективе Саван также верит в СПГ, который "играет всё более стабилизирующую силу в большинстве энергосистем". Он привел в пример Европу, осуществляющую переход к возобновляемым источникам энергии, которые являются прерывистыми, и ей понадобятся стабилизирующие источники энергии, роль такого источника играет СПГ - и это уже видно на примере рекордного импорта СПГ Европой.