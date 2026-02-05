Поиск

Глава Shell заявил, что Китай и Индия предпочитают покупать СПГ по цене не выше $10 за Mbtu

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Китай и Индия, два основных драйвера роста спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в мире, не отворачиваются от этого энергоресурса, но предпочитают покупать его по цене не выше $10 за 1 Mbtu, сообщил глава Shell Ваэль Саван на телеконференции для инвесторов.

"Я не думаю, что Китай или Индия отворачиваются от СПГ, но они хотят его по правильной цене в сравнении с другими (топливными - ИФ) альтернативами, которые для них обычно - уголь", - сказал он.

По его словам, эти страны остаются позитивными в отношении СПГ, "но по определенной цене, которая ближе к $8-10, а не выше $10 за 1 Mbtu".

Он также видит сильный спрос на СПГ со стороны Европы, заполненность подземных хранилищ которой сейчас находится на уровне 40% по сравнению с 65%-й заполненностью за средний пятилетний период.

В долгосрочной перспективе Саван также верит в СПГ, который "играет всё более стабилизирующую силу в большинстве энергосистем". Он привел в пример Европу, осуществляющую переход к возобновляемым источникам энергии, которые являются прерывистыми, и ей понадобятся стабилизирующие источники энергии, роль такого источника играет СПГ - и это уже видно на примере рекордного импорта СПГ Европой.

Индия Китай СПГ Shell Ваэль Саван
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

 ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

ФНБ в январе вырос на 224 млрд рублей до 13,64 трлн рублей

Rio Tinto отказалась от слияния с Glencore

Банк России зафиксировал уменьшение финансовых потоков в январе

Крупнейшие операторы прекратили продажи отелей через "Яндекс Путешествия"

Курс биткойна упал ниже $70 тыс. впервые с ноября 2024 года

 Курс биткойна упал ниже $70 тыс. впервые с ноября 2024 года

Объем торгов золотом на МосБирже в январе вырос в 1,9 раза, до 25,6 т

 Объем торгов золотом на МосБирже в январе вырос в 1,9 раза, до 25,6 т

Потребление газа в РФ первые три дня февраля обновляет рекорды для этого месяца

Клиенты Т-Банка испытывают сложности со входом в мобильное приложение из-за сбоя

Нефть Brent подешевела до $67,99 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8332 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });