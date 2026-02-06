Поиск

Stellantis ждет списаний на 22 млрд евро в связи с реорганизацией

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Европейский автоконцерн Stellantis зафиксирует списание в размере около 22 млрд евро в связи с изменением бизнес-стратегии, сообщила компания.

Ожидается, что списание будет отражено в финансовых показателях за вторую половину 2025 года.

Новая стратегия будет представлена в мае. Ожидается, что она будет предусматривать меньший фокус на электромобили и большее внимание к гибридам и машинам с двигателями внутреннего сгорания, в ответ на замедление спроса на электрокары.

В рамках реорганизации компания закрывает совместное предприятие с LG Energy Solution по выпуску батарей для электромобилей в Канаде. В 2022 году сообщалось, что они совместно инвестируют в СП свыше 5 млрд канадских долларов ($3,7 млрд).

В связи с ожидаемым убытком в 2025 году Stellantis не станет платить дивиденды в текущем году. Также руководство одобрило программу размещения гибридных субординированных облигаций на сумму до 5 млрд евро.

Годовая отчетность Stellantis будет опубликована 26 февраля.

По предварительным оценкам, компания увеличила поставки автомобилей в четвертом квартале 2025 года на 9% в годовом выражении, до примерно 1,52 млн машин. В том числе поставки в Северной Америке подскочили на 43%, в Китае, Индии и Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 20%. В Европе, крупнейшем рынке для компании, поставки сократились на 4%.

Акции Stellantis в пятницу дешевеют на 14%.

Stellantis Канада Китай Индия Европа LG Energy Solution
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Главпродукт" перешел под управление Россельхозбанка

 "Главпродукт" перешел под управление Россельхозбанка

ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

 ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

ФНБ в январе вырос на 224 млрд рублей до 13,64 трлн рублей

Rio Tinto отказалась от слияния с Glencore

Банк России зафиксировал уменьшение финансовых потоков в январе

Крупнейшие операторы прекратили продажи отелей через "Яндекс Путешествия"
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8337 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });