Stellantis ждет списаний на 22 млрд евро в связи с реорганизацией

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Европейский автоконцерн Stellantis зафиксирует списание в размере около 22 млрд евро в связи с изменением бизнес-стратегии, сообщила компания.

Ожидается, что списание будет отражено в финансовых показателях за вторую половину 2025 года.

Новая стратегия будет представлена в мае. Ожидается, что она будет предусматривать меньший фокус на электромобили и большее внимание к гибридам и машинам с двигателями внутреннего сгорания, в ответ на замедление спроса на электрокары.

В рамках реорганизации компания закрывает совместное предприятие с LG Energy Solution по выпуску батарей для электромобилей в Канаде. В 2022 году сообщалось, что они совместно инвестируют в СП свыше 5 млрд канадских долларов ($3,7 млрд).

В связи с ожидаемым убытком в 2025 году Stellantis не станет платить дивиденды в текущем году. Также руководство одобрило программу размещения гибридных субординированных облигаций на сумму до 5 млрд евро.

Годовая отчетность Stellantis будет опубликована 26 февраля.

По предварительным оценкам, компания увеличила поставки автомобилей в четвертом квартале 2025 года на 9% в годовом выражении, до примерно 1,52 млн машин. В том числе поставки в Северной Америке подскочили на 43%, в Китае, Индии и Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 20%. В Европе, крупнейшем рынке для компании, поставки сократились на 4%.

Акции Stellantis в пятницу дешевеют на 14%.