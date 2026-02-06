Поиск

Крупнейшие банки РФ сократили долю на аукционах ОФЗ в январе до 37%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на аукционах облигаций федерального займа снижалась в декабре и январе после роста в ноябре и октябре, следует из данных ЦБ РФ.

Так, в августе и сентябре прошлого года их доля находилась на годовом минимуме (29,1% и 28,6%), в октябре же выросла сразу до 52,4%, в ноябре она достигла 61%.

В декабре произошло снижение спроса со стороны СЗКО - их доля на аукционах ОФЗ составила 54%, в январе снижение продолжилось, доля достигла 37%, следует из доклада Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

При этом СЗКО в декабре-январе предъявляли основной спрос на аукционах. Доля прочих банков в декабре была на уровне 11%, в январе увеличилась до 29%.

В январе объем заимствований на аукционах снизился: выручка от размещений ОФЗ-ПД составила 146 млрд рублей. Всего было размещено 15,4% от квартального плана заимствований (1,2 трлн руб.), или 2,7% от годового плана (5,5 трлн руб.). В дальнейшем, отмечается в докладе, потребуется размещать ОФЗ в среднем по 112 млрд руб. на одном аукционе.

На вторичном рынке ОФЗ среднедневной объем торгов в январе снизился до 37 млрд руб. по сравнению 51 млрд руб. в декабре и 44,2 млрд руб. в ноябре. В 2025 году среднедневной объем торгов составлял 39,2 млрд руб.

В декабре-январе крупнейшими нетто-продавцами на вторичном рынке, как и весь 2025 год, были СЗКО, реализовав ОФЗ на 147 млрд руб. в декабре и на 115 млрд руб. в январе. В ноябре их объем продаж составлял 89,4 млрд рублей (в среднем за 2025 год - 138 млрд руб. в месяц).

В январе, впервые с августа прошлого года, с учетом небольших покупок на аукционах крупнейшие банки стали нетто-продавцами ОФЗ: продали на 63,1 млрд руб. в январе (в декабре, напротив, купили на 117 млрд руб., а в ноябре объем покупок составлял 996 млрд рублей).

Основной спрос на вторичном рынке ОФЗ продолжают предъявлять НФО за счет собственных средств, они приобрели ОФЗ на 144,6 млрд руб. в декабре и на 50,3 млрд руб. в январе (в ноябре объем покупок был 40,3 млрд руб.).

ЦБ РФ Банк России
