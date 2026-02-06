Крупнейшие экспортеры в январе увеличили продажу валюты до $5,1 млрд

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские экспортеры в декабре 2025 года сократили продажу валюту на 32% - до $4,7 млрд на фоне снижения цен на нефть и уменьшения объемов продажи рядом компаний, аккумулировавших в предыдущем месяце рублевую ликвидность для выплат купонного дохода по облигациям.

Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

В январе 2026 года продажа валюты экспортерами выросла на 10% - до $5,1 млрд. Среднедневные продажи в январе увеличились на 61% и составили $342 млн на фоне меньшего, чем в декабре, количества рабочих дней.

Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров в ноябре 2025 года (этот показатель ЦБ приводит с лагом) составило 81%, снизившись на 42 п.п. относительно октября 2025 года (123%).

Совокупный спрос на валюту со стороны компаний в декабре вырос до 3,7 трлн рублей из-за сезонных факторов. В январе этот показатель снизился до 2,5 трлн рублей, вернувшись на уровень ноября (2,2 трлн рублей). Среднее значение покупки валюты юрлицами в 2025 году составляло 2,5 трлн рублей.

Физлица в декабре и январе сократили покупку валюты до 49 млрд рублей и 36 млрд рублей соответственно (минимальные значения с января 2025 года). Ранее сообщалось, что в ноябре население приобрело валюту на 149 млрд рублей.

В целом за 2025 год среднемесячные значения покупки валюты физлицами составили 93 млрд рублей. Суммарно с начала 2025 года граждане приобрели иностранную валюту на 1,12 трлн рублей (в 2024 году - 1,07 трлн рублей).