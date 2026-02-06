Минфин РФ зарегистрировал шесть допвыпусков ОФЗ-ПД на 2,5 трлн рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ зарегистрировал шесть дополнительных выпусков облигаций с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на общую сумму 2,5 трлн рублей, следует из приказов, опубликованных на сайте ведомства.

Бумаги будут доступны на аукционах с 11 февраля. Дата окончания размещения облигаций - 31 декабря 2028 года.

Так, на аукционах будут предлагаться допвыпуски ОФЗ-ПД 26218 с погашением в сентябре 2031 года (ставка купона 8,5% годовых) и ОФЗ-ПД 26246 с погашением в марте 2036 года (ставка купона 12% годовых) объемом до 250 млрд рублей по номиналу каждый.

Помимо этого, с 11 февраля будут доступны бумаги ОФЗ-ПД 26244 с погашением в марте 2034 года (ставка купона - 11,25% годовых), ОФЗ-ПД 26245 с погашением в сентябре 2035 года (12% годовых), ОФЗ-ПД 26249 с погашением в июне 2032 года (11% годовых) и ОФЗ-ПД 26252 с погашением в октябре 2033 года (12,5% годовых) объемом до 500 млрд рублей по номинальной стоимости каждый.

Минфин РФ в первом квартале планирует разместить ОФЗ объемом 1,2 трлн рублей по номинальной стоимости. Всего запланировано 11 аукционных дней: три состоялись в январе, по четыре предстоят в феврале и марте.

Программа внутренних государственных заимствований предусматривает в 2026 году валовой объем размещения на 5,51 трлн рублей, погашение - на 1,337 трлн рублей. Таким образом, чистое привлечение запланировано в объеме 4,173 трлн рублей.

Министерство финансов сохраняет приоритет инструментов с фиксированным купоном в своей заемной политике: предложение флоатеров будет ограниченным, чтобы сохранять тенденцию сокращения доли этого инструмента, линкеры же могут предлагаться в случае появления спроса на них, сообщал ранее директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов. Так как флоатеры не приоритетный инструмент для Минфина, конкретные сроки его возможных размещений будут зависеть от спроса на "классику".