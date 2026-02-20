Рынок акций в пятницу превысил 2780п по индексу МосБиржи и закрыл неделю ростом

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу подрос на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (подорожали металлы, фьючерс на нефть Brent закрепился выше $71 за баррель) из-за усиления риска военной эскалации вокруг Ирана; сдерживающим фактором для покупателей оставалось отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи превысил 2780 пунктов, при этом лидировали в росте и по объему торгов бумаги ВТБ (+3,3%) на новостях о конвертации "префов" банка.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2780,6 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1141,28 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 февраля, составил 76,7519 руб. (+11,14 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,2-0,7%, официальный доллар от ЦБ РФ подешевел на 0,44 рубля.

Акции ВТБ выросли до 88,175 рубля. ВТБ при конвертации привилегированных акций в обыкновенные будет использовать средневзвешенную цену акций за 2025 год - 82,67 рубля. Доля государства в капитале банка составит 74,45% (сейчас - 50,1% обыкновенных и 80,6% в УК с учетом "префов" обоих типов), но доля миноритариев в дивидендном потоке не изменится, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Планы по дивидендам за 2025 год менеджмент ВТБ обещал озвучить в феврале при представлении годовой отчетности (будет опубликована 25 февраля). Ранее глава банка Андрей Костин говорил, что ВТБ готов направить на выплату дивидендов от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале.

Подорожали в пятницу также акции "НОВАТЭКа" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,4% "префы"), "МТС" (+0,9%), АФК "Система" (+0,6%), "ВК" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Русала" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "Северстали" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).

Упали в пятницу акции "Мосэнерго" (-9,3%, до 2,2745 рубля) на фоне известий, что акционеры ПАО снова не приняли решение о выплате дивидендов за 2024 г., о чем сообщила компания по итогам внеочередного собрания. Ранее совет директоров "Мосэнерго" повторно рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 0,226 руб. на акцию. Общая сумма выплат могла составить 8,99 млрд руб. (83% от чистой прибыли по РСБУ за 2024 г.).

Также снизились бумаги "Полюса" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "НЛМК" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%).

Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что украинский конфликт удастся завершить. "Мы закончили восемь войн, и я думаю, мы закончим девятую", - заявил Трамп в четверг на заседании Совета мира, говоря о конфликте на Украине.

Тем временем Трамп принял решение продлить на год режим чрезвычайной ситуации, предусматривающий действие ряда санкций против России, сообщается в документе, размещенном в американском Федеральном реестре. "Я продлеваю на год национальный режим ЧС, введенный указом 13660", - приводятся слова Трампа в документе.

Этот режим предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.

Режим ЧС в связи с украинскими событиями в США ввели в 2014 году. Тогда указ президента США Барака Обамы 13660, опубликованный 6 марта 2014 года, предполагал замораживание собственности "ряда лиц, причастных к развитию ситуации на Украине". Изначально речь шла о тех, кто способствовал присоединению Крыма к РФ. Затем, уже в годы первого президентства Трампа и президентства Джо Байдена, перечень подобного рода санкций в рамках данного режима несколько раз расширялся.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу назвал автоматическим решением продление Трампом антироссийских санкций и заявил, что никаких завышенных ожиданий на этот счет у Кремля не было.

В Кремле также не подтвердили информацию, что следующий раунд переговоров по Украине в трехстороннем формате РФ-США-Украина может состояться на следующей неделе в Женеве. "Нет, пока не могу подтвердить. После того, как точно будет достигнуто понимание, мы, как обычно это делаем последнее время, вас проинформируем", - сказал пресс-секретарь президента РФ на просьбу подтвердить эту информацию.

Ранее в СМИ появилась информация, что следующий раунд переговоров по Украине может пройти уже на следующей неделе в Женеве. Кроме того, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью проекту Piers Morgan Uncensored.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в конце недели стабилизировался в районе 2780 пунктов. Геополитическая неопределенность и приближение выходных сдерживали торговую активность. Ободрить инвесторов могли сообщения о том, что представители ЕС пока не могут достичь единства по новому пакету санкций против РФ, консультации продолжатся в выходные. Кроме того, рубль понес небольшие потери, а котировки нефти и золота продолжали подогреваться рисками эскалации на Ближнем Востоке.

На будущей неделе после новогодних каникул вернуться к торгам китайские биржи; во вторник Народный банк Китая будет обсуждать базовую кредитную ставку. В США ожидается ряд выступлений представителей ФРС. На российском рынке 24 февраля совет директоров "Газпрома" обсудит перспективы развития экспорта газа в страны АТР.

"При отсутствии новостей касательно продолжения переговоров по Украине общий сантимент в начале новой недели может быть подавленным. Во вторник ЕС, при достижении консенсуса в своих рядах, может принять 20-й пакет антироссийских санкций. С другой стороны, если эскалация по линии США-Иран перейдет в горячую стадию, мы можем увидеть всплеск цен на нефть. Прогноз по индексу МосБиржи на начало будущей недели - движение в коридоре 2720-2820 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций завершил очередную неделю ростом индексов МосБиржи и РТС. Индикаторы в целом остались в стадии консолидации и не преодолели каких-либо значимых поддержек или сопротивлений, в том числе на фоне нейтральных итогов очередного раунда мирных переговоров по Украине. За последний месяц при этом в составе индекса МосБиржи лидерами роста выступили акции ПАО "Южуралзолото" (+35,1% на ожиданиях продажи контрольного пакета), ВТБ (+22% на ожиданиях высоких дивидендов и обнародования деталей конвертации привилегированных акций в обыкновенные), "ДОМ.РФ" (+13,7% на дивидендных ожиданиях и сильных финансовых результатах за 2025 год). Нефть Brent на неделе поднималась до максимума с июля прошлого года в $72,34 за баррель на фоне рисков эскалации ситуации между США и Ираном, несмотря на прошедшие между странами ядерные переговоры, отметила аналитик.

Российский фондовый рынок сохраняет базу для развития восходящего движения на следующей неделе и, в частности, возвращения индексов МосБиржи и РТС к годовым максимумам 2843 и 1177 пунктов соответственно при положении выше поддержек 2710 пунктов и 1100 пунктов, считает Кожухова. Инвесторы все еще надеются на получение обнадеживающих геополитических сигналов (следующий раунд переговоров по Украине может пройти в ближайшие дни) и дальнейшее смягчение монетарной политики ЦБ (ближайшее заседание состоится 20 марта), что предотвращает возвращение к масштабным продажам. Негативным фактором остается подготовка ЕС очередного пакета санкций, который может быть направлен против морского флота РФ и одобрен до конца февраля, напомнила представитель "Велес Капитала".

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", опасения эскалации на Ближнем Востоке нарастают, что заставляет участников рынка закладывать премию за риск в стоимость нефти. Возможная конфронтация в районе Ормузского пролива ставит под угрозу около 20% мировых поставок нефти. В случае дипломатической разрядки геополитическая премия исчезнет, что вернет цены к фундаментальным значениям в районе $60-65 за баррель Brent. Если текущая нестабильность перерастет в конфликт, это спровоцирует резкий отток капитала в защитные активы и усилит волатильность на зарубежных фондовых рынках. Золото пока реагирует на новости сдержанно - в пятницу цены выросли до $5073 за унцию (+1,5%).

"Ожидаем, что на следующей неделе индекс МосБиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2730-2800 пунктов. Если посмотреть на график в недельном масштабе, то индекс торгуется в данном диапазоне уже более двух месяцев. На рынке отсутствует высокая волатильность, а реакция на события, которые обычно приводили к сильным движениям, сейчас практически отсутствует. Неожиданное снижение Банком России ключевой ставки на 0,5 п.п. вразрез с консенсусом или трехсторонние встречи на высшем уровне больше не вызывают сильных спекулятивных движений на рынке", - отмечают аналитики компании "Цифра брокер".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, на мировых рынках аппетит к риску снизился на фоне эскалации напряженности вокруг Ирана после того, как Трамп установил срок для переговоров по ядерной сделке в пределах 10-15 дней, в то время как США развернули крупнейшие военные силы на Ближнем Востоке со времен вторжения в Ирак в 2003 году. Вероятность военной операции оценивается как очень существенная.

Акции "НОВАТЭКа" подросли на фоне публикации газеты The New York Times о соглашении компании с американским инвестором Джентри Бичем. По данным газеты, "НОВАТЭК" подтвердил наличие переговоров о потенциальном использовании своей технологии для сжижения природного газа в отдаленных районах Аляски.

Банк ВТБ проводит 20-21 февраля международный инвестиционный форум "Россия зовет! Санкт-Петербург". В повестке форума - перспективы экономики РФ в 2026 году, актуальная инвестиционная стратегия, ИИ, технологии и будущее инвестиций, биржевые инструменты для бизнеса, отметил аналитик.

Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в боковом диапазоне 2700-2800 пунктов. Более сильный уровень сопротивления находится на 2845 пунктах, а поддержка - на 2675 пунктах. При этом индекс не выходит за границы восходящего тренда и, возможно, собирается с силами, чтобы двинуться в сторону 3000 пунктов, считает Калачев.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, рынок акций продолжает топтаться на месте, ситуация кардинально не меняется - индекс МосБиржи колеблется в довольно узком боковике 2750-2800 пунктов. Обычно после длительной консолидации бывает сильный выход, но пока для этого драйверов не видно.

Нефть Brent накануне сумела преодолеть сильное сопротивление $70 за баррель, чего не случалось с августа прошлого года, а в пятницу цена протестировала $72,3, прежде чем наметилась коррекция вниз. Некоторые СМИ сообщили, что Штаты могут в эти выходные нанести удар по Ирану. Если этого не случится, то в понедельник нефть откатит назад. Поэтому переносить любые позиции по нефти через выходные очень рискованно, считает эксперт.

При этом высокие цены на нефть не оказывают серьезной поддержки российскому рынку акций из-за его инертности, высоких дисконтов на российские углеводороды, затрудненной логистики и неопределенности динамики самого сырья, отметил Соколов.

Мировые рынки акций

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 2,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-1%) и США (индексы к 18:50 по Москве выросли на 0,2-0,9% во главе с Nasdaq).

Гонконгский рынок открылся в пятницу после нескольких дней выходных по случаю празднования Нового года по лунному календарю. Биржи материкового Китая остаются закрытыми.

Потребительские цены в Японии в январе 2026 года увеличились на 1,5% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций. Это минимальные темпы роста с марта 2022 года. В декабре 2025 года инфляция составила 2,1%. Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце замедлился до 2% с 2,4% в декабре. Динамика показателя совпала со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Темпы роста являются минимальными с января 2024 года и соответствуют целевому уровню Банка Японии в 2%.

Экономика США в IV квартале 2025 года увеличилась на 1,4% в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг США. Темпы роста замедлились по сравнению с III кварталом, когда они составляли 4,4% (максимум за два года). Аналитики в среднем прогнозировали повышение ВВП в октябре-декабре на 3%, по данным Trading Economics.

Доходы населения США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы американцев увеличились на 0,4%, сообщается в отчете Минторга. Динамика обоих показателей совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, составленным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в феврале увеличился до 56,6 пункта по сравнению с 56,4 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это максимальный уровень за полгода. Предварительно сообщалось о росте индикатора до 57,3 пункта. Аналитики не ожидали пересмотра этой оценки, по данным Trading Economics. В феврале 2025 года индекс находился на отметке 64,7 пункта.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены умеренно скорректировались вниз после ралли в предыдущие дни; цена Brent достигала $72,3 за баррель - максимума с конца июля.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $71,32 за баррель (-0,4% и +1,9% в четверг), мартовская цена фьючерса на WTI - $66,15 за баррель (-0,5% и +1,9% накануне).

Цены выросли из-за геополитических рисков на опасениях военных действий США против Ирана. Последний контролирует Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых потоков нефти.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Иран не признает ряд "красных линий" президента Дональда Трампа. Он добавил, что тот может в итоге решить, что дипломатия исчерпала свой потенциал.

Трамп заявил в четверг, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения с США по ядерной проблеме, в противном случае "произойдут очень плохие вещи". "Мы получим сделку тем или иным способом", - добавил он.

Члены Палаты представителей Конгресса США на следующей неделе планируют проголосовать по проекту резолюции, согласно которой президент США не сможет проводить военные действия против Ирана без одобрения Конгресса, сообщил член Палаты представителей Ро Ханна.

Агентство Axios ранее сообщило со ссылкой на источники, что в случае неудачи в переговорах США могут предпринять продолжительную военную операцию, которая "будет больше похожа на полномасштабную войну".

По данным CBS News, американские военные могут быть готовы ударить по Ирану уже в эту субботу, если получат соответствующий приказ.

Кроме того, по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 9,014 млн баррелей - максимальными темпами с недели, завершившейся 12 сентября 2025 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (+12,2%), акции ПАО "Лензолото" (+8,3% и +9,3% "префы"), ГК "Базис" (+6,3%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (+2,5%).

Снизились акции ПАО "ВУШ Холдинг" (-4,2%), "Глобалтрак менеджмент" (-2,9%), "Софтлайна" (-2,8%), "Соллерса" (-2,5%), "М.Видео" (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,93 млрд рублей (из них 16,23 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 4,49 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,37 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").