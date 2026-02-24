РФ с 1 по 20 февраля увеличила отгрузки пшеницы на экспорт на 10,6% почти до 1,7 млн т

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 20 февраля отгрузила на экспорт 1,66 млн тонн пшеницы, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, рост отгрузок замедлился, по итогам первой декады он составлял 48,6%.

По ее оценке, за февраль отгрузки пшеницы могут составить 1,8-1,85 млн тонн против 1,9 млн тонн в феврале 2025 года.

Как отметила Тюрина, экспорт ячменя продолжил снижаться, но темпы снижения замедлились. "Если в первой декаде падение составило 68%, то за две декады - 16,7%, до 206 тыс. тонн, - сказала она. - Аналогичная динамика и по кукурузе. За две недели отгрузки снизились на 15,6%, до 198,3 тыс. тонн. В первой декаде падение составляло 54%".

По словам Тюриной, пшеница в феврале этого года отгружалась в 19 стран против 26 годом ранее. Традиционно лидирует Египет, куда отправлено 416,9 тыс. тонн. Но это на 42% меньше, чем год назад. "На втором месте – Кения. Причем она удержалась на нем, несмотря на то, что во второй декаде отгрузок в эту страну не было. В первой декаде было отправлено 251,7 тыс. тонн, это стало вторым результатом по итогам двух декад", - сказала эксперт.

Топ-3 замыкает Турция. Отгрузки в эту страну после отмены запрета на импорт ожидаемо выросли почти в 2,9 раза до 214,2 тыс. тонн.

Тюрина также сообщила, что в Судан отправлено 145,5 тыс. тонн пшеницы (четвертое место), в Ирак - 108 тыс. тонн (пятое). "В числе покупателей, наращивающих закупки, Израиль - на 33%, до 82,7 тыс. тонн, и Нигерия - на 8%, до 64,6 тыс. тонн, - сказала она. - Можно также выделить страны, куда в первые две декады февраля прошлого сезона российская пшеница не отгружалась, а в этом году поставлены достаточно значительные объемы. Это Занзибар - 55,9 тыс. тонн. ОАЭ - 55 тыс. тонн. Марокко - 33 тыс. тонн. Возобновляются поставки в Алжир - 31 тыс. тонн".

Число компаний, отгружавших пшеницу, сократилось до 28 с 45 год назад.

По словам эксперта, ячмень экспортировался в 8 стран против 11 год назад. Лидирует по закупкам Нигерия - 50,8 тыс. тонн. В феврале прошлого года этой страны в географии поставок не было. Иран сохранил закупки на уровне прошлого года - 29,6 тыс. тонн. В топ-3 также вошел Тунис, куда было отгружено 27,4 тыс. тонн, год назад РФ ячмень на его рынок не поставляла. "Как и по пшенице, ожидаемо увеличила закупки ячменя Турция - в 2,7 раза, до 18,9 тыс. тонн", - отметила эксперт.

Кукуруза отгружалась в три страны, год назад их было девять. Первое место у Ирака, но экспорт упал на 42%, до 96,2 тыс. тонн. В Турцию отправлено в 7 раз больше прошлогоднего - 87 тыс. тонн. Южная Корея снизила закупки на 42,6%, до 15 тыс. тонн.

Всего с 1 по 20 февраля на экспорт из РФ было отправлено 2,06 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 4% больше, чем год назад. В первой декаде рост отгрузок составлял 23%. За этот период РФ экспортировала 10 видов зерновых, зернобобовых и масличных культур, год назад в это время их было 24. Сокращение отгрузок Тюрина связывает в том числе с началом действия с 15 февраля экспортной квоты на зерно, а также с геополитической ситуацией.

Зерновые и зернобобовые культуры за две декады февраля отгружались через 17 портов против 24 годом ранее. "Традиционно лидирует Новороссийск, отгрузки из его портов выросли на 11%, до немногим более 1 млн. На втором месте с большим отрывом идет рейдовая перевалка - 191 тыс. тонн, это на 27% меньше, чем год назад, - сообщила Тюрина. - Отгрузки через Азов выросли в 2,2 раза до 164,5 тыс. тонн, через Тамань - более чем в 6 раз, до 162,7 тыс. тонн. Перевалка через порты Ростова-на-Дону снизилась на 26,5%, до 156,4 тыс. тонн".

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что с 10 по 20 февраля отмечено укрепление цен. Так, цены на французскую пшеницу выросли на 0,4% до $235 за тонну, на американскую - на 2,1% до $238, на российскую (FOB Новороссийск) увеличились на 0,4% до $233 за тонну. "Дисконт российской цены по отношению к французской весь этот период составляет $2 за тонну. Это незначительное ценовое преимущество, но и оно создает некоторые предпосылки для роста отгрузок", - отметила она.

По ее словам, внутренние цены на пшеницу (4 класс) также выросли на 0,4% до 13 500 рублей за тонну. При этом в долларовом эквиваленте за счет укрепления курса рубля цены выросли на 1% до $175,9 за тонну.