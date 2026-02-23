Поиск

Совет ЕС продлил санкции против России

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Постановление Совета ЕС, опубликованное в понедельник в "Официальном журнале" Евросоюза, продлевает на год санкции в отношении РФ, введенные за признание российскими "некоторых неконтролируемых государством территорий Украины".

Впервые эти ограничительные меры были введены 23 февраля 2022 года решением совета (CFSP) 2022/266, напоминается в публикации.

"На основании пересмотра решение (CFSP) 2022/266 следует продлить до 24 февраля 2027 года", - говорится в документе.

В нем сообщается, что новое постановление вступает в силу на следующий день после его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза, то есть 24 февраля.

Ранее сообщалось, что Евросоюз внес в санкционные списки по РФ еще восемь человек.

