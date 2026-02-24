Дума в апреле рассмотрит проект о праве ФНС замораживать активы компаний до конца проверки

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в апреле рассмотрит "замороженный" с 2022 г. законопроект, разрешающий налоговым органам вводить обеспечительные меры в отношении имущества компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) еще в ходе налоговой проверки - до вынесения решения о доначислении налогов. Под ограничения могут подпасть недвижимость как производственного, так и иного назначения, транспортные средства, предметы дизайна служебных помещений, ценные бумаги.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта, документ вынесен на рассмотрение Совета Думы во вторник.

Законопроект (№ 47595-8) правительство внесло в Госдуму в декабре 2021 г., однако до первого чтения он так и не дошел. В феврале 2022 г. правовое управление парламента указало на несоответствие документа критериям экономической обоснованности и ясности. В сентябре 2024 г. Минфин в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025-2027 гг." сообщил, что принятие поправок отложено на неопределенный срок в связи с экономическими реалиями 2023-2024 гг. для сохранения оптимальной для указанного периода налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты. После этого комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил правительству рассмотреть вопрос об отзыве этого законопроекта, однако этого сделано не было.

К заседанию Совета Думы во вторник бюджетный комитет предложил "актуализировать отзывы и замечания к законопроекту", установить срок их представления в комитет до 26 марта и включить документ в программу работы Госдумы на апрель.

Сейчас налоговые органы могут запрещать отчуждение имущества и блокировать счета только после вынесения решения о доначислении налогов. Законопроект разрешает руководителям инспекций по согласованию с вышестоящим налоговым органом вводить обеспечительные меры уже после составления акта камеральной проверки. При выездной проверке их можно вводить еще раньше - с момента назначения ревизии, но это потребует согласования с руководством ФНС.

Запрет на отчуждение имущества предлагается накладывать последовательно: сначала на недвижимость (в том числе не участвующую в производстве), затем на транспорт и предметы дизайна служебных помещений, далее на иное имущество (кроме готовой продукции, сырья и материалов) и на ценные бумаги. Сначала накладывается запрет на отчуждение активов из первой группы и затем по нарастающей для полного покрытия возможных недоимок. Размер обеспечения не может превышать сумму возможной недоимки. При выездной проверке стоимость "замороженного" имущества привязана к отклонению налоговой нагрузки компании от среднеотраслевой.

Меры не применяются, если отклонение от среднеотраслевой нагрузки не превышает 10% совокупных налоговых платежей или 3 млн рублей. Еще два основания для освобождения: отклонение не превышает 1/12 совокупных налоговых платежей налогоплательщика за три предшествующих года либо 1/10 кадастровой стоимости его незаложенной недвижимости.

Полностью освобождены от действия закона участники налогового мониторинга и крупнейшие налогоплательщики - компании, совокупные платежи которых по НДС, акцизам, налогу на прибыль и НДПИ составили не менее 2 млрд рублей за три последних года.

По запросу проверяемого обеспечительные меры могут быть заменены банковской гарантией, поручительством третьего лица, залогом обращающихся на бирже ценных бумаг или иного имущества.

Предварительные обеспечительные меры действуют в течение проведения выездной налоговой проверки (до двух месяцев, возможно продление до шести месяцев), срока оформления результатов налоговой проверки (до двух месяцев) и срока вынесения решения (еще 10 дней). Автоматически обеспечительные меры будут прекращаться, если налоговый орган затянет проверку или вынесет решение позже отведенного срока.

В случае принятия закон вступит в силу через год после его опубликования. При этом новые нормы будут применяться к правоотношениям, возникшим после его вступления в силу.