Рынок акций завершил вторник консолидацией под 2780 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил основные торги во вторник консолидацией при смешанной динамике blue chips.

Утренние попытки роста на фоне благоприятной нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent дорожал выше $72 за баррель) и сложностей в Европе с принятием нового пакета санкций против России сменились распродажами из-за разворота нефти вниз, новых антироссийских санкций Канады и неопределенности с дальнейшими переговорами по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи завершил день ниже 2780 пунктов после локального роста выше 2800 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,1% до 2777,35 пункта (максимум сессии - 2809,49 пункта, пик с конца января), индекс РТС вырос на 0,04% до 1141,69 пункта; лидерами снижения выступили бумаги "Транснефти" (-2,2%), "ММК" (-1,7%), АФК "Система" (-1,7%), подорожали акции ПАО "Группа Позитив" (+3,6%), "ДОМ.РФ" (+2,6%), "Норникеля" (+1,1%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 25 февраля, составил 76,6342 рубля (+11,14 копейки).

