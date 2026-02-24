Рубль на "Мосбирже" немного подорожал к юаню

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - На торгах вторника на "Московской бирже" курс рубля к юаню отыграл дневные потери и вырос на усилении спроса на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля. В понедельник, 2 марта, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

К 19:00 по Москве юань подешевел на 5,85 копейки до 11,0515 рубля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России уменьшил официальный курс доллара с 22 февраля на 11,77 копейки, до 76,6342 рубля, и поднял курс евро на 29,88 копейки, до 90,5821 рубля.

"Рубль по-прежнему невозмутим, курсы валют стабильны - юань между 11 и 11,1 рубля, доллар - под 77 рублей. Расширение дисконтов на российскую нефть привело к снижению нефтегазовых доходов и, как следствие, увеличению объемов продажи валюты по бюджетному правилу. Спрос на валюту под импорт все также вялый, а предложение в ближайшие дни может вырасти из-за приближения налогового периода. Геополитика сейчас тоже чаще за рубль - надежды на прогресс в переговорах по Украине уменьшают риск-премию в курсе нацвалюты, в то же время риски эскалации на Ближнем Востоке подогревают стоимость нефти и драгметаллов. Оживление спроса на валюту мы ожидаем не раньше апреля. Последние данные по инфляции и инфляционным ожиданиям вселяют надежду на снижение ЦБ ключевой ставки в марте. Уменьшение "ключа" априори негативно для рубля. К концу года ставка может опуститься до 12%, а доллар и юань, по нашим оценкам, будут торговаться в диапазоне 84-85 руб. и чуть выше 12 руб. соответственно. Краткосрочно ждем 76-78 руб. и 10,9-11,2 руб. соответственно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

"Переговоры, прошедшие в Женеве 17-18 февраля, стали главным драйвером внутринедельной волатильности курса рубля. При этом специфика торгов юанем на прошлой неделе также была обусловлена низкой ликвидностью из-за длинных выходных в Китае. Однако по итогам недели курс национальной валюты не показал значительного изменения относительно мировых валют, закрепившись около отметок 76,7 рубля к доллару и 11,1 рубля к юаню", - сказал "Интерфаксу" аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Нефть умеренно дешевеет во вторник вечером, рынок ждет развития событий вокруг Ирана.

К 19:00 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,7%, до $70,98 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,74%, до $65,81 за баррель.

Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе Ирана должен состояться в Женеве 26 февраля.

Давление на нефтяной рынок также оказывает возросшая неопределенность относительно перспектив международной торговли. В конце прошлой недели Верховный суд США признал незаконным решение Трампа о введении в 2025 году пошлин на импорт товаров из большинства стран.

Трамп в ответ объявил о намерении поднять пошлины на импорт из всех стран сначала до 10%, а затем - до 15%. Белый дом сообщил, что пошлины в 10% начинают действовать с 0:01 вторника по времени восточного побережья страны (8:01 по Москве).

Банк России во вторник, 24 февраля, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 190 млрд рублей (при лимите 3 трлн 190 млрд рублей и спросе 4 трлн 518,629 млрд рублей) в среднем по ставке 15,53% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 17 февраля, ЦБ разместил 3 трлн 160 млрд рублей (при лимите 3 трлн 160 млрд рублей и спросе 3 трлн 862,379 млрд рублей) в среднем по ставке 15,52% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 24 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу поднялась на 5 базисных пунктов, до 15,3%. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев, напротив, опустились на 1 базисный пункт и во вторник составили 15,54%, 16,09% и 16,97% годовых соответственно.