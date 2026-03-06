Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,4% в начале основных торгов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует умеренный рост на фоне благоприятной внешней сырьевой конъюнктуры (растут металлы, нефть Brent торгуется у $85 за баррель) на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также в ожидании новостей по следующему раунду трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,4%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2835,59 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1142,44 пункта (+0,4%); лидируют в росте акции "Совкомфлота" (+3,6%), "Хэдхантера" (+2,5%), "НОВАТЭКа" (+1,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 марта, составляет 78,19 руб. (+38,91 копейки).

Акции "Хэдхантера" выросли до 2990 рублей. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за второе полугодие 2025 года в размере 233 рубля на акцию, сообщил эмитент. Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу запланировано на 27 апреля. Если решение будет утверждено, выплата состоится в мае. В 2025 году компания уже выплачивала полугодовой дивиденд - его размер также составлял 233 рубля на акцию.

МКПАО "Хэдхантер" в IV квартале 2025 года получило выручку в 10,47 млрд рублей (+0,4% в годовом выражении), скорректированная EBITDA выросла до 5,9 млрд рублей (+7%). Выручка оказалась на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса" (10,594 млрд рублей), тогда как скорр. EBITDA оказалась выше ожиданий рынка (5,47 млрд рублей).

Подорожали также акции "Русала" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +0,7% "префы"), "Роснефти" (+1,1%), "Газпрома" (+0,9%), "Татнефти" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "ВК" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), "Северстали" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%), "Яндекс" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Банк "Санкт-Петербург" (-0,5%) в 2025 году снизил чистую прибыль по МСФО на 25,5% к показателю 2024 года - до 37,8 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль в IV квартале 2025 года составила 4,4 млрд рублей, что в 3 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Результат оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего снижение чистой прибыли банка по МСФО в 2025 году на 24,8% - до 38,2 млрд рублей, в IV квартале - в 2,8 раза - до 4,8 млрд рублей.

При этом банк "Санкт-Петербург" сохранил прогнозы по основным финансовым показателям на 2026 год, ждет чистую прибыль свыше 35 млрд рублей, следует из презентации кредитной организации.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что видит готовность президента России Владимира Путина достичь украинского урегулирования. "Я думаю, что Путин готов заключить сделку", - сказал американский лидер в интервью изданию Politico.

На вопрос о президенте Украины Владимире Зеленском, Трамп ответил, что украинский лидер, по его мнению, не демонстрирует достаточного желания для переговоров по урегулированию конфликта.

Иранские военные на данном этапе не предпринимали мер по перекрытию Ормузского пролива, но могут сделать это в будущем, заявил в четверг глава иранского МИД Аббас Аракчи. "Пока что мы этого не делали, но можем рассмотреть такую возможность в будущем", - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC, говоря о проливе. Комментируя сообщения о том, что через Ормузский против в настоящее время движение судов фактически почти остановилось, Аракчи пояснил, что причина в том, что "суда опасаются идти туда".

Ранее в иранских вооруженных силах предупреждали, что они готовы потопить суда в случае попыток пройти через стратегически важный Ормузский пролив.

Минфин США разрешил Индии временно закупать нефть РФ, находящуюся на танкерах в море, заявил министр финансов Скотт Бессент. "Чтобы обеспечить поступление нефти на мировой рынок, министерство финансов США временно, на 30 дней, разрешает индийским нефтеперерабатывающим предприятиям закупать российскую нефть", - объявил Бессент в соцсети X.

Он отметил, что эта мера не принесет "существенной финансовой выгоды российскому правительству", потому что "разрешает только операции с нефтью, которая уже находится в море". Бессент также выразил надежду, что Индия как важный партнер США увеличит закупки американской нефти.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, акции нефтегазового сектора подогреваются повышением цен на энергоносители на фоне продолжающихся военных действий США и Израиля против Ирана и остановкой торгового судоходства в Ормузском проливе.

Кроме того, Минфин РФ принял решение не проводить в марте операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, что связано с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть, который используется в бюджетном правиле. Это будет способствовать ослаблению рубля и должно поддержать акции экспортеров.

По заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Банк России в 2026 году ожидает прибыль банков на уровне 3,3-3,8 трлн руб. Эта оптимистичная оценка подогрела спрос на акции банков.

Индекс МосБиржи продолжает движение в широком диапазоне между поддержкой 2670 пунктов и сопротивлением 2870 пунктов. При этом общий повышательный тренд в рамках восходящего канала также сохраняется, что оставляет надежду на выход к его верхней границе в районе 3000 пунктов, считает Калачев.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич ожидает, что индекс МосБиржи попытается выйти в середину диапазона 2800-2900 пунктов.

"Сегодня диапазон 2800-2900 пунктов для индекса МосБиржи останется актуальным. При этом снизились риски тестирования его нижней границы. Напротив, на фоне устойчивой ситуации на рынке энергоносителей видим возможности для выхода рынка в середину обозначенного коридора. Среди бумаг продолжают оставаться интересными акции нефтегазового сектора, компаний цветмета и производителей удобрений. Из корпоративных событий интерес представляют отчетности "Хэдхантера", банка "Санкт-Петербург", "ВУШ Холдинга" и "Русагро" (MOEX: AGRO), - считает эксперт.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов, индекс Мосбиржи на неделе пробил вверх мощное сопротивление 2800 пунктов, протестировал крепость этого уровня сверху вниз и теперь, по логике, рост должен ускорится вплоть до отметки 2900 пунктов. Но есть сомнения, что подъем к 2900 пунктам будет безостановочным, если он вообще будет.

В первой половине недели рост индекса Мосбиржи шел за счет акций нефтянки. Бумаги же финансового сектора были под давлением, что можно объяснить их продажами для освобождения капитала под покупки "нефтегаза". В четверг спрос на бумаги банковского сектора возобновился, что вполне логично, поскольку банки также заработают на росте доходов нефтяных экспортеров. Такая картина говорит о том, что рынку акций просто не хватает денег для роста, поскольку основная масса инвесторов вложилась в облигации и фонды денежного рынка, и пока не спешит активно вытаскивать оттуда капиталы, считает аналитик.

Нефть Brent в пятницу торгуется около отметки $85 за баррель, максимума с лета 2024 года. Однако не исключено, что под закрытие дня по рынку прокатится легкая коррекция на фиксации спекулятивной прибыли перед непредсказуемыми выходными, полагает Соколов.

В США накануне индексы акций снизились на 0,3-1,6% во главе с Dow, инвесторы оценивали обстановку на Ближнем Востоке, а также статданные и корпоративные новости.

Вооруженные силы США и Израиля продолжают наносить удары по Ирану, который в ответ атаковал объекты сразу в нескольких странах Персидского залива и по сути заблокировал проход судов по Ормузскому проливу. Также Тегеран опроверг слухи, что представители министерства разведки страны связывались с ЦРУ для обсуждения вариантов окончания конфликта, и пообещал ответить на потопление американской подлодкой иранского фрегата у берегов Шри-Ланки.

В четверг стало известно, что производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 2,8% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы также повысилась на 2,8%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,9%, второго - на 2%, по данным Trading Economics.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,6%, австралийский ASX Australia просел на 0,9%, южнокорейский Kospi подрос на 0,02%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

Пекин установил целевой показатель роста ВВП страны на 2026 год на уровне 4,5-5% - минимальном с начала 1990-х годов на фоне высокой инфляции и давления, связанного с повышением американских пошлин на импорт. План социально-экономического развития Китая, опубликованный накануне, предполагает реализацию стимулирующей бюджетной политики, что, как ожидается, приведет к увеличению дефицита бюджета страны в этом году.

Потребительские цены в Южной Корее в феврале выросли на 2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют опубликованные в пятницу официальные данные. Инфляция осталась на уровне января и соответствует целевому показателю Банка Кореи.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены отыграли часть снижения на азиатской сессии, стоимость фьючерса на Brent отскочила выше $85 за баррель после отката в район $83,2 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $85,3 за баррель (-0,1% и +4,9% в четверг), апрельская цена фьючерса на WTI - $80,78 за баррель (-0,3% и +8,5% накануне).

С начала недели Brent подорожала примерно на 18%, WTI - более чем на 20% на фоне резкой эскалации конфликта между США и Ираном. Военные действия в ближневосточном регионе продолжаются уже седьмой день, что привело к нарушению поставок нефти, вынудив некоторых крупных производителей сократить добычу. Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, оказался закрытым для коммерческого судоходства.

Снижению котировок в пятницу способствует заявление Минфина США, который разрешил Индии временно закупать нефть РФ, находящуюся на танкерах в море.

Трейдеры также оценивают сообщения СМИ о том, что в правительстве США рассматривают ряд мер, направленных на сдерживание подъема нефтяных цен. Агентство Reuters написало со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Белого дома, что эти меры могут включать операции на рынке фьючерсов.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Тегеран хочет заключить соглашение с Вашингтоном, но опоздал с этим намерением.

"Они звонят, спрашивают: "Как нам заключить соглашение?" Я говорю: "Вы немного опоздали". И мы хотим воевать сейчас больше, чем они", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. Он не уточнил, кто именно с иранской стороны контактировал с США. Американский президент вновь подчеркнул, что операция против Ирана "значительно опережает график".

Позднее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг заявления о том, что Тегеран стремится к переговорам.

"У нас нет никакого положительного опыта переговоров с Соединенными Штатами. Знаете, особенно с этой администрацией, - сказал он в интервью NBC News. - Мы дважды вели переговоры в прошлом году и в этом, а затем посреди переговоров они атаковали нас".