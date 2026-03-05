ЦБ предложил применять принцип равнодоступной инфраструктуры и к маркетплейсам, и к банкам

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предлагает применять принцип равноудаленности инфраструктуры как к маркетплейсам, так и к банкам, это может быть закреплено в специальном меморандуме или законе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с ЦБ.

"Мы сейчас с правительством обсуждаем так называемую открытую модель предоставления любых финансовых услуг на маркетплейсах. У всех банков должна быть возможность предложить свои бонусы, свой кэшбек на маркетплейсе. То же самое касается и других финансовых продуктов, например, кредитов и рассрочек. Но это только одна сторона медали. Справедливо с той же меркой подойти и к партнерским проектам внутри экосистем, которые развивают крупнейшие участники финансового рынка, участники из других отраслей, например, торговые сети", - сказала Набиуллина.

"Мы предлагаем обсудить подход, при котором принцип равноудаленности и равнодоступности инфраструктуры будет для продаж товаров и услуг в равной степени применяться ко всем крупнейшим компаниям с экосистемной моделью бизнеса и многомиллионной аудиторией пользователей", - добавила она.

По ее словам, сейчас ЦБ, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба проводят анализ программ лояльности, которые предоставляют маркетплейсы, торговые сети и банки.

"Сейчас на повестке дня разработка меморандума, который закрепит лучшие конкурентные практики, в том числе принципы открытой модели. Мы готовы обсуждать содержание этого меморандума и с платформами, и с банковским сообществом", - сказала Набиуллина.

"Также мы с правительством обсуждали, что если меморандум, к нему либо не все присоединятся, либо если он не будет работать, то нужно будет вносить соответствующие изменения в законодательство", - добавила она.