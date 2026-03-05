Набиуллина ожидает, что ограничение по числу банковских карт на клиента вступит в силу через год

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Ограничение по количеству платежных карт у гражданина в одном банке (не более десяти) должно вступить в силу в сентябре 2026 года, по числу карт в целом (не более двадцати) - через год, когда заработает единая система учета, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Для того, чтобы эта система ограничений карт для дропперов была эффективной, нам предстоит создать единую систему учёта платёжных карт, которой пока нет, к которой подключатся все банки. С 1 сентября этого года должна будет заработать норма по ограничению карт в одном банке, а через год, мы считаем, эта единая система учёта платёжных карт будет создана, и можно будет применять уже ограничения по картам в целом", - сообщила Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ.

Глава ЦБ напомнила, что изначально предлагавшиеся ограничения были смягчены.

"Мы считаем, что суммарно во всех банках человек должен будет иметь не больше 20 карт. Мне кажется, это достаточно много, но мы прислушались к вашим замечаниям. Мы изначально предлагали, чтобы в одном банке это было пять карт, сейчас мы считаем, что может быть 10 карт. Это важно для некоторых случаев, приводились примеры и многодетных семей, детские карты. Также мы считаем, что могут быть изменения для видов карт с низким потенциалом использования в дропперстве", - подчеркнул Набиуллина.