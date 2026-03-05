Поиск

"Электросети Армении" Карапетяна будут полностью национализированы

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Правительство Армении приняло решение о полной национализации принадлежащей бизнесмену Самвелу Карапетяну компании "Электрические сети Армении" (ЭСА), сообщил на брифинге премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Решение (о стопроцентной национализации - ИФ) принято в результате предварительной экспертной оценки рыночной стоимости компании "Электрические сети Армении". Большой нагрузки для госбюджета это решение не окажет", - сказал он.

Другие подробности он не сообщил.

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении в ноябре 2025 года лишила ЭСА лицензии на распределение электрической энергии. Председатель КРОУ Месроп Месропян заявлял, что до конца февраля 2026 года государство будет вести переговоры с советом директоров ЭСА о передаче прав собственности на имущество.

Ранее Пашинян заявлял, что считает наилучшим вариантом полную национализацию ЗАО "Электрические сети Армении".

Российский бизнесмен армянского происхождения, президент группы компаний "Ташир" Карапетян находится под домашним арестом в Ереване. В феврале он был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра от партии "Сильная Армения".

18 июня 2025 года суд в Ереване арестовал Карапетяна по обвинению в призыве к захвату власти. 13 октября обвинение в его адрес были дополнены пунктами об отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния.

17 июня дом Карапетяна в Ереване был окружен сотрудниками правоохранительных органов после того, как он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ". "Я всегда был рядом с Армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему", - сказал тогда Карапетян.

В интервью журналистам 18 июня Пашинян назвал это заявление угрозой Армении, а также заявил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована.

