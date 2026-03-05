Поиск

Суд обязал администрацию Трампа начать возврат аннулированных пошлин более чем на $130 млрд
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Судья Федерального суда США по вопросам международной торговли Ричард Итон предписал администрации президента Дональда Трампа начать возврат импортерам более чем $130 млрд, полученных в результате введения в прошлом году глобальных пошлин.

В феврале Верховный суд США признал незаконным решение Трампа ввести в 2025 году пошлины на импорт товаров из большинства стран. Судьи пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить подобные пошлины.

Вслед за этим множество компаний обратилось с исками в суд, присоединившись к сотням других, подавших иски еще до решения Верховного суда. Всего зарегистрировано более 2 тысяч исков, в том числе от FedEx, Costco, Goodyear, Pandora и Barnes & Noble.

Итон распорядился, чтобы Погранично-таможенная служба США возместила пошлины, пересчитав изначальный размер выплат за исключением аннулированных пошлин.

Ожидается, что администрация Трампа подаст апелляцию на решение судьи, чтобы оно не вступило в силу немедленно. 4 марта представитель Минюста попросил Итона отложить вступление решения в силу на время обжалования, но получил отказ.

