Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню вслед за снижением цен на нефть

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В пятницу на открытии торгов на "Московской бирже" рубль дешевеет к юаню на фоне корректирующихся вниз котировок нефти нефти и перед длительными праздничными выходными.

За первую минуту торгов юань подорожал на 4,65 копейки до 11,4465 рубля. При этом юань оказался на 9,79 копейки выше уровня действующего официального курса.

Валютная пара юань/рубль, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 11-11,5 рублей за юань в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

При этом, по мнению эксперта, она может попытаться выйти в район верхней границы данного коридора, выступающей ближайшим сопротивлением.

От данного уровня в преддверии выходных возможна активизация продаж на фиксации прибыли в китайской валюте, которую поддержат высокие цены на нефть, что не позволит юаню выйти вверх из обозначенного коридора, говорится в комментарии Зварича.

Цены на нефть снижаются утром в пятницу после сильного подъема накануне (4,9% и 8,5% по эталонным сортам Brent и WTI соответственно).

С начала недели Brent подорожала примерно на 18%, WTI - более чем на 20% на фоне резкой эскалации конфликта между США и Ираном. Военные действия в ближневосточном регионе продолжаются уже седьмой день, что привело к нарушению поставок нефти, вынудив некоторых крупных производителей сократить добычу. Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, оказался фактически закрытым для коммерческого судоходства.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск составляет $85,09 за баррель, что на 0,36% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,54%, до $80,56 за баррель.

Снижению котировок способствует заявление Минфина США, который разрешил Индии временно закупать российскую нефть, находящуюся на танкерах в море. "Чтобы обеспечить поступление нефти на мировой рынок, министерство финансов США временно, на 30 дней, разрешает индийским нефтеперерабатывающим предприятиям закупать российскую нефть", - написал министр финансов Скотт Бессент в соцсети X.

