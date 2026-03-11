Поиск

РФ в 2025 году увеличила экспорт рыбных консервов на 19% до $77 млн

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала рыбных консервов почти на $77 млн, что на 19% больше, чем в 2024 году. Экспортная выручка обновила рекорд, поставленный в 2022 году (почти $67 млн). Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении экспорт превысил 24 тыс. тонн. Динамика этого показателя не приводится.

В пятерку основных импортеров вошли Белоруссия (более $30 млн), Казахстан (более $15 млн), Узбекистан (более $6,5 млн), Азербайджан (более $6 млн), Киргизия (около $4 млн).

Центр также сообщил, что в 2025 году начались поставки рыбных консервов в Лаос и Таиланд, после перерыва с 2023 года возобновлен экспорт в Южную Корею. Всего эта продукция отгружалась в более 70 стран мира.

