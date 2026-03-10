Bloomberg узнал, что ослабление нефтяных санкций США против РФ коснется поставок в Индию

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Власти США заявили партнерам из Европы, что возможное ослабление американских ограничительных мер против нефтяного сектора РФ коснется, в основном, поставок в Индию, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"США сообщили европейским союзникам, что любые дальнейшие ослабления санкций против российской нефти коснутся, в основном, поставок в Индию", - информирует агентство.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран. По его словам, это поможет справиться с ростом цен на нефть, вызванным американо-израильской военной операцией против Ирана.

Источники Bloomberg подчеркнули, что любые решения, касающиеся санкций, будет принимать лично Трамп.