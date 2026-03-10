Поиск

Bloomberg узнал, что ослабление нефтяных санкций США против РФ коснется поставок в Индию

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Власти США заявили партнерам из Европы, что возможное ослабление американских ограничительных мер против нефтяного сектора РФ коснется, в основном, поставок в Индию, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"США сообщили европейским союзникам, что любые дальнейшие ослабления санкций против российской нефти коснутся, в основном, поставок в Индию", - информирует агентство.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран. По его словам, это поможет справиться с ростом цен на нефть, вызванным американо-израильской военной операцией против Ирана.

Источники Bloomberg подчеркнули, что любые решения, касающиеся санкций, будет принимать лично Трамп.

Дональд Трамп Иран США Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

АТОР ждет возвращения из стран Персидского залива к концу дня 90% организованных туристов

Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

 Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

В Персидском заливе примерно 77% танкеров продолжают стоять на якоре

Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

 Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

Казахстан готовит зеркальное повышение утильсбора на авто из России

 Казахстан готовит зеркальное повышение утильсбора на авто из России

Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

 Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

Натюрморт Фалька продали на аукционе за 12 млн рублей

Brent подешевела более чем на 6%, до $92,89 за баррель

В Литву вернулись более 60% застрявших в Белоруссии грузовиков

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 575 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8610 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });