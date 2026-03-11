Поиск

Продажи чипов в мире в январе выросли почти в полтора раза год к году

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов в январе подскочили на 46,1% относительно того же месяца прошлого года - до $82,54 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

По сравнению с декабрем показатель вырос на 3,7% (с пересмотренных $79,63 млрд).

"После рекордного объема продаж в 2025 году мировой рынок чипов продолжил подъем в январе этого года, - отметил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Прогнозируется, что глобальные продажи достигнут примерно $1 трлн в 2026 году".

Продажи в Северной и Южной Америке в январе взлетели на 34,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в Европе - на 26,1%, в Китае - на 47%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 82,4%. Между тем в Европе они снизились на 6,2%.

Реализация чипов относительно декабря выросла в Северной и Южной Америке на 1,2%, в Европе - на 5,3%, в КНР - на 5,8%, в АТР - на 5%, тогда как в Японии сократилась на 1,7%.

SIA включает порядка 99% американских компаний полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

Ассоциация полупроводниковой промышленности
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Добыча восстановлена на месторождении Тенгиз после приостановки в январе

Сбербанк в январе-феврале увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

 Сбербанк в январе-феврале увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 3,5 трлн руб., или 1,5% ВВП

 Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 3,5 трлн руб., или 1,5% ВВП

Падение цен на нефть продолжается, Brent подешевела до $92,3 за баррель

Китай в феврале импортировал рекордные 12,5 млн баррелей в сутки
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 613 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8624 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });