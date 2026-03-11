Продажи чипов в мире в январе выросли почти в полтора раза год к году

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов в январе подскочили на 46,1% относительно того же месяца прошлого года - до $82,54 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

По сравнению с декабрем показатель вырос на 3,7% (с пересмотренных $79,63 млрд).

"После рекордного объема продаж в 2025 году мировой рынок чипов продолжил подъем в январе этого года, - отметил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Прогнозируется, что глобальные продажи достигнут примерно $1 трлн в 2026 году".

Продажи в Северной и Южной Америке в январе взлетели на 34,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в Европе - на 26,1%, в Китае - на 47%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 82,4%. Между тем в Европе они снизились на 6,2%.

Реализация чипов относительно декабря выросла в Северной и Южной Америке на 1,2%, в Европе - на 5,3%, в КНР - на 5,8%, в АТР - на 5%, тогда как в Японии сократилась на 1,7%.

SIA включает порядка 99% американских компаний полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.