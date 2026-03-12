ЦБ Турции приостановил смягчение ДКП и оставил ставку на уровне 37%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку, отметив рост инфляционного давления в результате подъема цен на энергоносители из-за ближневосточного конфликта.

Ставка семидневных операций РЕПО оставлена на уровне 37% годовых, говорится в заявлении ЦБ по итогам заседания. Аналитики также ожидали сохранения ставки на прежнем уровне, по данным Trading Economics. До этого турецкий регулятор опускал ее пять заседаний подряд.

Ставка по кредитам overnight оставлена на уровне 40%, по депозитам overnight - 35,5%.

Ключевая ставка находится на минимальном уровне с ноября 2023 года, и до начала военного конфликта на Ближнем Востоке экономисты ждали, что ЦБ Турции продолжит смягчать денежно-кредитную политику.

"Общий инфляционный тренд в стране в феврале остался неизменным. По мере роста неопределенности на фоне геополитических событий глобальный аппетит к риску уменьшился, а цены на энергоносители выросли, - говорится в заявлении регулятора. - Чтобы ограничить риски для инфляционного прогноза, связанные с этими факторами, были приняты решения, поддерживающие жесткую монетарную политику, одновременно с координированными фискальными мерами".

Ранее в этом месяце турецкому регулятору уже пришлось прибегнуть к интервенциям на валютном рынке, чтобы сдержать ослабление лиры.

ЦБ подтвердил намерение сохранять жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока не добьется ценовой стабильности.

Турецкая лира дешевеет к доллару США в четверг. Пара доллар/лира торгуется на уровне 44,1146 лиры/$1 по сравнению с 44,0812 лиры/$1 на закрытие предыдущей сессии.