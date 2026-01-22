ЦБ Турции понизил ключевую ставку на 100 б.п. до 37% годовых

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Центробанк Турции понизил ключевую процентную ставку семидневных операций РЕПО на 100 базисных пунктов, до 37% годовых, по итогам заседания в четверг.

Ставка теперь находится на минимальном уровне с ноября 2023 года.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали снижения на 150 б.п., как на предыдущем заседании.

Ставка по кредитам overnight была уменьшена до 40% с 41%, ставка по депозитам overnight – до 35,5% с 36,5%.

Руководство регулятора отметило ослабление базовой инфляции в конце прошлого года, несмотря на повышение цен на продукты питания. При этом в заявлении ЦБ говорится, что повышательные риски для инфляции сохраняются.

Турецкий ЦБ подтвердил намерение сохранять жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока не добьется ценовой стабильности.

В декабре инфляция в Турции замедлилась третий месяц подряд, составив 30,89% и обновив минимум с ноября 2021 года. В то же время повышение стоимости продуктов питания и безалкогольных напитков ускорилось до 28,31% с 27,44% месяцем ранее.

Курс турецкой нацвалюты в паре с долларом США стабилен в ходе торгов в четверг на уровне 43,2970 лиры/$1. За последние 12 месяцев лира подешевела к доллару на 21,5%.