Brent подорожала и торгуется выше $100 за баррель

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к умеренному росту вечером в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд на фоне ближневосточного конфликта.

К 18:10 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,29%), до $100,75 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,11 (0,11%), до $95,84 за баррель.

С начала недели Brent подорожала более чем на 8%, WTI - более чем на 5%. Накануне оба сорта завершили торги на максимумах с августа 2022 года. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается уже почти две недели, и аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) оценивают потери поставок на мировой рынок в марте в 8 млн баррелей в сутки.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу российских нефти и нефтепродуктов, сроком на 30 дней. Эксперты отмечают, что этот шаг не решает проблему с дефицитом предложения на мировом рынке.

Новый Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил накануне, что Тегеран не намерен прекращать блокирование Ормузского пролива, и будет дальше использовать это как инструмент давления.

Индийские СМИ ранее информировали, что как минимум два индийских танкера прошли через пролив, не попав под обстрелы. По данным журналистов, Иран предоставил индийским судам возможность безопасно проходить через пролив после разговора глав МИД двух стран Аббаса Аракчи и Субраманьяма Джайшанкара.

"Какая-то нефть проходит через пролив, но это не означает, что он снова открыт", - отметил Тамаш Варга из брокерской компании PVM.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });