Цена Brent снова поднялась выше $100 за баррель

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть прибавляют более 9% в четверг, Brent снова торгуется выше $100 за баррель.

Ближневосточные страны продолжают сокращать добычу из-за невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив и заполнения нефтехранилищ. При этом президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его больше беспокоит предотвращение появления у Ирана ядерного оружия, чем рост цен на нефть.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:50 по московскому времени составила $100,32 за баррель, что на $8,34 (9,07%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $8,44 (9,67%), до $95,69 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) назвало перебои поставок нефти из-за ближневосточного конфликта самыми масштабными в истории мирового нефтяного рынка. Накануне страны-участницы договорились о высвобождении рекордных 400 млн баррелей из своих стратегических резервов.

Новый Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил в четверг, что Тегеран не намерен прекращать блокирование Ормузского пролива, и будет дальше использовать это как инструмент давления.

Как сообщалось, накануне иранский подводный беспилотник атаковал два нефтяных танкера в Персидском заливе. Источник в иракской службе безопасности в Басре сообщил CNN, что судно, начиненное взрывчаткой, врезалось сразу в два танкера.

