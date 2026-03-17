Поиск

АПК РФ в 2025 году увеличил на 12,2% экспорт продукции с добавленной стоимостью

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - АПК РФ, который в последнее время все больше ориентируется на экспорт высокомаржинальной продукции, в 2025 году отправил за рубеж продукции с высокой добавленной стоимостью на $19,8 млрд, что на 12,2% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщается в презентации Минсельхоза, представленной на заседании подкомитета по финансовому контролю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам во вторник.

Наибольшие темпы роста продемонстрировали макаронные изделия, экспорт которых вырос более чем на четверть, до $0,2 млрд. Отгрузки мясной и молочной продукции выросли на 19,9% до $2,7 млрд, кондитерских изделий – на 13,7% до $2 млрд, растительного масла – на 7,9% до $7,6 млрд.

Как заявила на заседании первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, основным экспортным товаром является зерно, но экспорту продуктов с высокой добавленной стоимостью также уделяется большое внимание.

Она напомнила, что российская продукция поставляется в 160 стран мира. "Сегодня основными нашими партнерами являются страны Азии и Ближнего Востока, Китай, СНГ и Африка", - сообщила Фастова.

В числе перспективной экспортной продукции первый замминистра назвала минеральные удобрения и средства защиты. "По ним сейчас также наблюдается рост", - отметила она.

Фастова подчеркнула, что в 2025 году РФ сохранила за собой лидерство на мировом рынке по экспорту пшеницы, гречихи, подсолнечного масла и рыбы.

Как сообщила первый замминистра, экспорт продукции АПК в 2025 году составил $41,5 млрд рублей (в номинальных ценах).

ФТС сообщала об агроэкспорте из РФ в 2025 году в объеме $40,9 млрд, что на 4,1% меньше, чем в 2024 году ($42,6 млрд). При этом импорт увеличился на 15% до $43,4 млрд с $37,7 млрд в 2024 году.

Минсельхоз АПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });