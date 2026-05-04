Петербургская биржа приостанавливала торги почти на два часа

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Петербургская биржа в понедельник приостанавливала торги в товарных сессиях почти на два часа.

Утром в 10:52 биржа опубликовала сообщение о приостановке торгов. "Причины уточняются. О времени возобновления торгов в секциях будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за причинённые неудобства", - отмечалось в сообщении.

Позже биржа объявила, что торги возобновлены: "Торги в товарных секциях в режимах "Аукцион открытия" и "Накопление заявок покупателя" 12:40 - 12:55 мск. Торги в товарных секциях (за исключением Секции "Газ природный") в режиме "Двусторонний встречный аукцион" 12:55 до 14:55 мск. Торги в Секции "Газ природный" в режиме "Двусторонний встречный аукцион" по инструментам: со сроком поставки "на сутки" - с 12:55 мск до 13:55 мск".