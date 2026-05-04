Brent подорожала до $112,08 за баррель

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к уверенному подъему днем в понедельник, полностью отыграв потери, понесенные в пятницу.

К 14:04 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3,91 (3,61%) до $112,08 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI дорожали к этому времени на бирже NYMEX на $3,46 (3,35%), до $105,35 за баррель.

В пятницу Brent подешевела на 2,02%, WTI - на 2,98%.

На торгах понедельника цена на Brent опускалась до $105,55 за баррель, на WTI - до $99,11 за баррель, чему способствовало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Штаты начнут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся его покинуть. Глава Белого дома также положительно охарактеризовал американо-иранские переговоры по урегулированию конфликта.

Сообщения об инциденте с американским военным судном, произошедшим вблизи Ормузского пролива, возродили опасения по поводу эскалации на Ближнем Востоке. Иранские военные запустили две ракеты по патрульному кораблю США, проигнорировавшему предупреждения со стороны Ирана, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники. По их данным, инцидент произошел вблизи иранского побережья в Оманском заливе. Ракеты попали по кораблю, после чего он прекратил движение в сторону Ормузского пролива и ушел в другом направлении.

ТГ-канал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что иранские ВМС не дали американским эсминцам войти в пролив.

Динамика ближневосточного конфликта остается ключевым фактором, влияющим на движение нефтяных цен.

"Цены на нефть будут придерживаться повышательной траектории до тех пор, пока поставки через Ормузский пролив остаются ограниченными", - написал аналитик UBS Джованни Стауново.

Семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, общая квота ОПЕК+ на июнь составит 34,744 млн б/с. Это на 185 тысяч б/с больше, чем разрешенный уровень добычи всего альянса в апреле.

Несмотря на такое решение, фактического наращивания добычи вряд ли можно ожидать раньше восстановления судоходства в Ормузскому проливе, отмечает Reuters.

Объединенные Арабские Эмираты, добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. Решение пока не формализовано по процедурам, установленным ОПЕК.