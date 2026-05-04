Поиск

Суд наложил обеспечительный арест на все имущество бизнесмена Мошковича

В рамках антикоррупционного иска арест также наложен на 100% акций "Русагро"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Хамовнический суд наложил обеспечительный арест в рамках иска прокуратуры о передаче государству имущества основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова, обвиняемых в мошенничестве, а также аффилированных с ними лиц.

"Обеспечительный арест наложен на движимое и недвижимое имущество Мошковича, а также на 100% акций ряда компаний, в том числе "Русагро", - сообщил "Интерфаксу" один из участников процесса.

В РоссииГенпрокуратура считает, что Мошкович выводил прибыль "Русагро" за границу через офшорыЧитать подробнее

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство истца.

Стоимость арестованных акций "Русагро" оценивается надзорным ведомством в сумму более 1 млрд 174 млн рублей.

Рассмотрение иска пройдет в Хамовническом суде 5 мая в открытом режиме.

Помимо Мошковича и Басова, ответчиками по делу походят четыре физических лица, в том числе супруга Мошковича Наталья Быковская и бывший топ-менеджер "Русагро" Сергей Трибуцкий, а также ООО "Финансовый ресурс" и ООО "Производственно-коммерческая компания "Профит".

Уголовное дело против Мошковича и Басова было возбуждено в связи с неисполнением руководством группы обязательств перед кредиторами холдинга "Солнечные продукты". Ущерб по делу составляет порядка 86 млрд рублей.

Мошкович и Басов не признают вину.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов РФ. В 2025 году выручка группы составила 396,5 млрд рублей против 340 млрд рублей в 2024 году.

Русагро Вадим Мошкович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бутягин продолжит раскопки в Крыму

Генпрокуратура считает, что Мошкович выводил прибыль "Русагро" за границу через офшоры

Суд наложил обеспечительный арест на все имущество бизнесмена Мошковича

Прокуратура оценила стоимость имущества "Русагро" более чем в 550 млрд рублей

Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана

 Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана

В Думу внесли поправки об увеличении госпошлин за получение ВНЖ и российского гражданства

Задолженность по бюджетным кредитам на 114 млрд руб. будет списана 21 региону

 Задолженность по бюджетным кредитам на 114 млрд руб. будет списана 21 региону

Обнаружены тела еще четырех погибших при обвале на руднике в Магаданской области

 Обнаружены тела еще четырех погибших при обвале на руднике в Магаданской области

ФСБ сообщила о задержании 150 нелегальных "оружейников" в 41 регионе РФ

Глава Верховного суда Дагестана ушел в отставку
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2027 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9226 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов