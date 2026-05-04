Суд наложил обеспечительный арест на все имущество бизнесмена Мошковича

В рамках антикоррупционного иска арест также наложен на 100% акций "Русагро"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Хамовнический суд наложил обеспечительный арест в рамках иска прокуратуры о передаче государству имущества основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова, обвиняемых в мошенничестве, а также аффилированных с ними лиц.

"Обеспечительный арест наложен на движимое и недвижимое имущество Мошковича, а также на 100% акций ряда компаний, в том числе "Русагро", - сообщил "Интерфаксу" один из участников процесса.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство истца.

Стоимость арестованных акций "Русагро" оценивается надзорным ведомством в сумму более 1 млрд 174 млн рублей.

Рассмотрение иска пройдет в Хамовническом суде 5 мая в открытом режиме.

Помимо Мошковича и Басова, ответчиками по делу походят четыре физических лица, в том числе супруга Мошковича Наталья Быковская и бывший топ-менеджер "Русагро" Сергей Трибуцкий, а также ООО "Финансовый ресурс" и ООО "Производственно-коммерческая компания "Профит".

Уголовное дело против Мошковича и Басова было возбуждено в связи с неисполнением руководством группы обязательств перед кредиторами холдинга "Солнечные продукты". Ущерб по делу составляет порядка 86 млрд рублей.

Мошкович и Басов не признают вину.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов РФ. В 2025 году выручка группы составила 396,5 млрд рублей против 340 млрд рублей в 2024 году.