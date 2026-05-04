АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Пассажиропоток в ОАЭ растет быстрее, чем ожидалось, а у турагентов выросло число запросов на туры в эмираты, хотя их пока нельзя продавать, сообщил в мессенджере вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Пассажиропоток в ОАЭ сейчас растет с явным опережением прогнозов. Текущая загрузка рейсов в ОАЭ - это показатель того, что спрос на туры в Эмираты будет довольно высоким в случае снятия рекомендаций, с учетом ценовой политики отелей в регионе и тех преференций, которые готовы давать представители отрасли российскому рынку. Тем более, что многие туристы, чьи туры в ОАЭ должны были состояться весной, предпочли заморозить средства на депозитах туроператоров, чтобы приобрести тур в эту страну после возобновления программ", - написал он.

Турагенты также сообщают, что число запросов со стороны туристов значительно увеличилось.

"Клиенты видят, что ситуация нормализуется, а те, кто возвращается из ОАЭ сейчас, эти предположения подтверждают. Кроме того, решение Минтранса возобновить полеты на Ближний Восток вкупе с массовым перезапуском рейсов арабских перевозчиков дают рядовым путешественникам однозначный сигнал о стабилизации", - добавил Мурадян.

Он напомнил, что туроператоры пока лишены возможности формировать турпродукт на базе рейсов арабских перевозчиков, так как ограничения Минэкономразвития на реализацию туров в страны Ближнего Востока еще действуют.

МИД и Минэкономразвития 3 марта рекомендовали россиянам не ездить в ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Кувейт. Росавиация 20 апреля сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний в эти страны. Перевозчики ОАЭ Emirates, Etihad, flydubai уже выполняют рейсы в Россию. С 1 мая рейсы из Бахрейна в Москву возобновила бахрейнская авиакомпания Gulf Air. Qatar Airways с той же даты увеличила число рейсов в столицу до 10 в неделю. Авиакомпания Oman Air также выполняет полеты из столицы Омана Маската в Москву.