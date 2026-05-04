Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Горьковский автозавод ушел в плановый корпоративный отпуск с 4 по 8 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия", - отметили в пресс-службе.

В этот период будут работать некоторые подразделения завода. На производствах будут проводить сервисное обслуживание оборудования, которое невозможно организовать без остановки производства.

Горьковский автозавод выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений.

