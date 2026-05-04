Генпрокуратура считает, что Мошкович выводил прибыль "Русагро" за границу через офшоры

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура считает, что основатель "Русагро" Вадим Мошкович, обвиняемый в мошенничестве, будучи сенатором, выводил прибыль компании за рубеж через офшоры, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении "Интерфакса".

"Мошкович не отразил в налоговых декларациях владение оффшорными компаниями Sethal Holdings Limited и Ros Agro PLC. Между тем, надзорными мероприятиями установлено, что он выводил в зарубежную юрисдикцию через данные иностранные общества прибыль ГК "Русагро", - говорится в материалах.

С 2006 по 2014 год Мошкович занимал должность сенатора от Белгородской области в Совете Федерации.

Также, будучи сенатором, несмотря на действующие запреты, Мошкович создавал новые хозяйствующие субъекты, отмечает Генпрокуратура. Предприниматель добился передачи крупных сельхозугодий в Белгородской области, в результате чего земельный фонд ГК "Русагро" вырос в 10 раз.

Кроме того, в период занятия госдолжности Мошкович занимался девелоперским бизнесом. Он профинансировал ОАО "Масштаб", на базе которого в 2011 году создана группа строительных компаний "А101". К 2015 году капитализация группы превысила 41,5 млрд рублей.

Уголовное дело против Мошковича и экс-гендиректора "Русагро" Максима Басова было возбуждено в связи с неисполнением руководством группы обязательств перед кредиторами холдинга "Солнечные продукты". Ущерб по делу составляет порядка 86 млрд рублей.

Мошкович и Басов не признают вину.

4 мая Хамовнический суд наложил обеспечительный арест в рамках иска о передаче государству имущества основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова, обвиняемых в мошенничестве, а также аффилированных с ними лиц.

"Обеспечительный арест наложен на движимое и недвижимое имущество Мошковича, а также на 100% акций ряда компаний, в том числе "Русагро", - сообщил "Интерфаксу" один из участников процесса.

Суд удовлетворил ходатайство истца. Стоимость арествоанных акций "Русагро" Генпрокуратура оценила в сумму более 1 174 млн рублей.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России. Выручка группы в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году.