Объем размещения акций в Гонконге в I квартале вырос до максимума за 5 лет

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Объем размещения акций в Гонконге в первом квартале 2026 года вырос до максимума за пять лет, в частности, благодаря выходу на открытый рынок китайских ИИ-компаний.

По данным Dealogic и LSEG, общий объем средств, привлеченных в рамках первичных и вторичных размещений акций на Гонконгской фондовой бирже в январе-марте, составил более $13 млрд - максимум для первого квартала с 2021 года.

Показатель превзошел результаты конкурирующих площадок, в том числе Nasdaq, Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), а также Бомбейской фондовой биржи (BSE). Совокупный объем размещения акций в мире в минувшем квартале составил около $40 млрд, свидетельствуют данные LSEG.

Наилучшую ценовую динамику после IPO в Гонконге в этом году показали акции ИИ-компаний Knowledge Atlas Technology (Z.ai, ранее - Zhipu AI) и MiniMax Group, подорожавшие более чем в пять раз с момента размещения. Две компании продали акции на общую сумму порядка $1,3 млрд в ходе IPO.

"В прошлом году на фоне ажиотажа вокруг DeepSeek инвесторы покупали акции крупных IT-компаний, входящих в расчет индексов, - заявил Financial Times аналитик BNP Paribas Джейсон Лю. - Однако в этом году много компаний, сфокусированных исключительно на ИИ-разработках и "железе" для ИИ, для инвесторов, готовых вкладываться именно в этот сектор".

Среди 38 компаний, впервые разместивших акции в Гонконге в первом квартале 2026 года, разработчики чипов Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor и Axera Semiconductor, агропромышленная компания Muyuan Foods и розничная сеть Busy Ming.

В очереди на размещение акций в Гонконге в настоящее время находится более 400 компаний, отмечает FT.