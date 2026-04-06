Объем размещения акций в Гонконге в I квартале вырос до максимума за 5 лет

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Объем размещения акций в Гонконге в первом квартале 2026 года вырос до максимума за пять лет, в частности, благодаря выходу на открытый рынок китайских ИИ-компаний.

По данным Dealogic и LSEG, общий объем средств, привлеченных в рамках первичных и вторичных размещений акций на Гонконгской фондовой бирже в январе-марте, составил более $13 млрд - максимум для первого квартала с 2021 года.

Показатель превзошел результаты конкурирующих площадок, в том числе Nasdaq, Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), а также Бомбейской фондовой биржи (BSE). Совокупный объем размещения акций в мире в минувшем квартале составил около $40 млрд, свидетельствуют данные LSEG.

Наилучшую ценовую динамику после IPO в Гонконге в этом году показали акции ИИ-компаний Knowledge Atlas Technology (Z.ai, ранее - Zhipu AI) и MiniMax Group, подорожавшие более чем в пять раз с момента размещения. Две компании продали акции на общую сумму порядка $1,3 млрд в ходе IPO.

"В прошлом году на фоне ажиотажа вокруг DeepSeek инвесторы покупали акции крупных IT-компаний, входящих в расчет индексов, - заявил Financial Times аналитик BNP Paribas Джейсон Лю. - Однако в этом году много компаний, сфокусированных исключительно на ИИ-разработках и "железе" для ИИ, для инвесторов, готовых вкладываться именно в этот сектор".

Среди 38 компаний, впервые разместивших акции в Гонконге в первом квартале 2026 года, разработчики чипов Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor и Axera Semiconductor, агропромышленная компания Muyuan Foods и розничная сеть Busy Ming.

В очереди на размещение акций в Гонконге в настоящее время находится более 400 компаний, отмечает FT.

BNP Paribas Dealogic NYSE Nasdaq Гонконг LSEG
Суд по заявлению Альфа-банка признал банкротом экс-владельца банка "Югра" Хотина

В Минэнерго Казахстана заявили, что инцидент в порту Новороссийска не повлиял на экспорт казахстанской нефти

Шохин сообщил о готовности РСПП обсуждать windfall tax

Российские активы Evraz Plc с 1 апреля переведены на ПАО "Евраз"

Brent подорожала до $109,77 за баррель

Страны ОПЕК+ договорились увеличить квоты по добыче нефти в мае на 206 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ предварительно договорилась об увеличении добычи нефти в мае на 206 тыс. б/с

Министры ОПЕК+ проведут в воскресенье встречу по ситуации на нефтяном рынке

В ОАЭ восстановление работы крупнейшего производителя алюминия займет около года

ФАС выдала предостережения экспертам авторынка после их заявлений о росте цен

Хроники событий
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8912 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1392 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 83 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
