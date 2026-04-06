Суд по заявлению Альфа-банка признал банкротом экс-владельца банка "Югра" Хотина

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник по заявлению Альфа-банка признал банкротом бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из суда, в отношении Хотина введена процедура реализации имущества, в реестр кредиторов включено около 91 млрд рублей долга заявителю.

Суд утвердил финансовым управляющим экс-банкира Владимира Хмелева и назначил на 6 октября его отчет о проведении процедуры банкротства.

Ранее суд по собственной инициативе привлек к участию в деле Федеральное агентство по управлению имуществом.

Крое того, ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы привлек Генпрокуратуру к рассмотрению заявления Альфа-банка о банкротстве Хотина. Она привлечена в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования.

Это повторное рассмотрение дела.

9 октября 2024 года суд признал обоснованным заявление Альфа-банка о банкротстве экс-банкира и включил в его реестр кредиторов долг перед заявителем в размере 106,3 млрд рублей. Суд тогда назначил финансовым управляющим должника Владимира Хмелева.

Девятый арбитражный апелляционный суд 30 октября того же года по ходатайству Генпрокуратуры РФ приостановил исполнение определения о начале процедуры банкротства Хотина, а 25 ноября 2024 года по итогам рассмотрения жалобы Генпрокуратуры РФ отменил определение Арбитражного суда Москвы о введении по заявлению Альфа-банка процедуры реструктуризации долгов Хотина.

Суд тогда отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Заявления о банкротстве экс-банкира подали еще ряд банков и компаний. Они в соответствии с законодательством будут рассмотрены после заявления Альфа-банка в порядке очередности поступления.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка "Югра") подало в суд большое количество исков о взыскании убытков с бывших топ-менеджеров "Югры", в том числе Хотина. К участию в рассмотрении всех заявлений суд привлек Банк России как заявителя по делу о банкротстве "Югры".

Арбитражный суд Москвы 29 ноября 2024 года отказал АСВ во взыскании с бывших руководителей банка "Югра" более 235 млрд рублей убытков.

Суд 29 ноября объединил в одно производство около 30 требований агентства к бывшим топ-менеджерам банка и ряду компаний.

Общий объем требований, заявленных ГК "АСВ" к лицам, ранее контролировавшим банк "Югра", превышает 235 млрд рублей, сказали ранее "Интерфаксу" в АСВ.

Банкротство банка "Югра"

ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у этой кредитной организации лицензию.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

25 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал банк "Югра" банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Вышестоящие судебные инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

Уголовные дела

Замоскворецкий суд Москвы в мае 2023 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Хотину по делу об уклонении от уплаты налогов, решил взыскать с бизнесмена 192,16 млрд рублей в пользу государства, говорилось в сообщении пресс-службы суда.

В октябре 2023 года суд отправил Хотина в СИЗО.

Замоскворецкий суд Москвы 4 марта 2024 года назначил Хотину девять лет колонии общего режима по обвинению в растрате 23,6 млрд рублей кредитной организации.

Экс-президента банка Алексея Нефедова суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы, бывшему председателю правления "Югры" Дмитрию Шиляеву (недавно признан банкротом) суд назначил восемь лет колонии общего режима. Директор филиала в Москве Нина Чернова получила шесть лет лишения свободы.

Также суд решил взыскать с подсудимых порядка 17 млрд 315 млн рублей по иску банка "Югра" в лице АСВ.

Все подсудимые признаны виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о хищении в 2014-2017 годах 23,6 млрд рублей у банка "Югра" путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

В начале апреля 2025 года сообщалось, что Хотину в рамках нового уголовного дела предъявлено обвинение в двух эпизодах мошенничества и организации преступного сообщества. По новому обвинению Хотину грозит до 20 лет колонии.